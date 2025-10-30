KPGA 윈터 투어, 내년 2월 태국 방콕 개최

문영그룹 후원사 참여 1, 2차 대회

대회별 총상금 1억원씩 총 2억원

격전지 피닉스 골드 방콕 골프클럽

한국프로골프협회(KPGA) 윈터 투어가 내년 2월 태국 방콕에서 개최된다.

KPGA는 30일 문영그룹의 후원을 받아 내년 2월 방콕에서 윈터투어 대회를 연다고 밝혔다. 2026 KPGA My 문영 윈터 투어 1차 대회는 내년 2월 2일부터 6일까지, 2차 대회는 2월 9일부터 13일까지 태국 방콕 피닉스 골드 방콕 골프클럽에서 펼쳐진다.

김원섭 KPGT 대표이사, 박봄이 문영그룹 대표, 이종경 골프T 대표(왼쪽부터)가 KPGA My 문영 윈터 투어 조인식 직후 기념 촬영을 하고 있다. KPGA 제공

대회별 총상금은 1억원씩 총 2억원이다. 예선 1라운드 18홀, 본선 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 치러진다. 첫 홀인원을 기록한 선수에겐 퀸즈파크 배곧 오피스텔 1채를 제공한다.

이번 대회는 태국 등 동남아 지역에서 주로 겨울 훈련을 하는 KPGA 투어 선수들이 겨울 훈련 성과를 점검하고 실전 감각을 회복하는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



