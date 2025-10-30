'닥터유 에너지바 저당' 출시 3개월 만에 200만개 판매

오리온 저당 제품 인기

'마켓오네이처 저당' 누적 판매량 100만봉

오리온의 '닥터유 에너지바 저당'이 지난 7월 출시 이후 3개월 만에 200만개 넘게 판매됐다고 30일 밝혔다.

'닥터유 에너지바 저당'은 전체 중량의 50%를 땅콩, 아몬드, 호박씨 등 견과류로 채워 에너지바 특유의 고소하고 달콤한 맛은 유지하면서 당 함량을 방울토마토 4알 분량인 2.4g으로 낮춘 것이 소비자들의 긍정적인 반응을 이끌고 있다.

오리온 닥터유 에너지바 저당. 오리온 AD 원본보기 아이콘

건강 트렌드가 지속되는 가운데 지난해 12월 선보인 '마켓오네이처 오!그래놀라 저당 통보리'도 인기를 끌고 있다. 현재 누적 판매량 100만봉을 기록하며, 일부 판매처에서는 품귀현상이 일어나기도 했다. 이에 힘입어 오!그래놀라 전체 브랜드의 매출액 또한 전년 동기 대비 34% 이상 성장했다. 오리온은 늘어나는 수요에 맞춰 수개월 내 공급 확대에 나설 예정이다.

'오!그래놀라 저당 통보리'는 한 끼 섭취량(30g) 기준 당 함량을 1g대로 낮추고 국산쌀과 통보리, 통밀, 귀리 등 9가지 원물을 두툼하게 뭉쳐 바삭한 식감을 살렸다.

오리온의 '닥터유PRO 단백질 드링크' 5종도 고단백 저당 제품으로 운동인들 사이에서 각광받고 있다. 단백질 함량 40g(초코, 딸기) 2종과 24g 3종(초코, 바나나, 딸기) 모두 당 함량이 1~4g 대에 불과해, 맛있게 단백질을 보충할 수 있는 제품으로 손꼽히고 있다.

오리온 관계자는 "최근 저당이 건강 간식의 새로운 기준으로 자리 잡아가고 있다"며 "소비자들의 맛과 건강을 모두 만족시킬 수 있는 다양한 저당 제품군을 확대해 갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



