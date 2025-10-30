본문 바로가기
위아오너, QR코드 기반 간편 송금 결제 플랫폼 'ON:GI(온기)' 출시

최봉석기자

입력2025.10.30 10:00

기부·후원 시장의 디지털 전환 본격화... 납부자 편의성 및 단체 행정 효율성 극대화

위아오너, QR코드 기반 간편 송금 결제 플랫폼 'ON:GI(온기)' 출시
핀테크 스타트업 ㈜위아오너(대표 노상호)가 QR코드 기반 간편 송금 결제 플랫폼 'ON:GI(온기)'를 공식 출시하며 15조 원 규모의 국내 기부·후원 시장의 디지털 전환에 본격적으로 나섰다.


'ON:GI'는 QR코드 스캔 한 번으로 기부·후원부터 전자확인증 발급까지 원스톱으로 처리할 수 있는 비대면 결제 솔루션이다. 별도의 앱 설치 없이 비밀번호 입력만으로 송금이 완료되어 납부자의 편의성을 극대화했다.

비용 효율성 및 행정 자동화로 이용 주체 부담 절감

'ON:GI'는 단체 입장에서 기존 신용카드, 가상계좌, CMS(자동이체) 서비스 대비 절반 수준의 비용으로 이용 가능해 비용 경쟁력이 높다.


특히, 기부금 관리의 행정 부담을 크게 줄여준다. 단체 관리자는 홈택스 업로드용 내역 파일을 손쉽게 생성할 수 있으며, 현금영수증 등록 단체는 자동 현금영수증 발급 기능을 활용할 수 있다. 이를 통해 종교단체, 비영리기관, 개인 창작자 등 다양한 이용 주체가 기부 및 후원 데이터를 효율적으로 관리할 수 있다.


종교·비영리·창작자 모두를 위한 안전한 통합 핀테크 솔루션

'ON:GI'는 교회·성당·사찰 등 종교단체부터 사회복지법인, 시민단체, 개인 크리에이터, 정치후원단체 등에 이르기까지 폭넓게 활용할 수 있도록 설계됐다.

가장 큰 특징은 실명계좌 노출 없이 안전하게 송금을 받을 수 있다는 점이다. 전자금융업자(지급결제대행사·PG)를 통해 거래가 이루어져 최근 증가하는 계좌 노출 및 이를 악용한 금융사기를 원천 차단한다.


또한, 신용카드 결제 대비 두 배 수준인 30%의 현금영수증 소득공제율이 적용되어 소액 기부 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.


5조 원 규모 국내 기부·후원 시장 공략 목표

국세청 자료에 따르면 2022년 국내 기부금 총액은 약 15조 원이며, 온라인 후원 시장 또한 연간 1조 원 규모로 빠르게 성장하고 있다. 위아오너는 'ON:GI'를 비영리단체와 창작자를 연결하는 디지털 후원 인프라로 육성하여 투명하고 건강한 기부 및 후원 생태계 조성을 목표로 한다. 이를 위해 일정 기간 무상 이용 프로모션도 함께 진행한다.


위아오너 관계자는 "'ON:GI'는 기술적 편의성과 보안성을 겸비한 솔루션으로, QR 하나로 후원과 기부가 모두 간편하게 가능한 환경을 조성함으로써 더 많은 사람들이 나눔에 쉽게 참여하고 익숙해지는 시대를 열어 투명하고 지속 가능한 기부문화 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
