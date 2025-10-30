보람바이오, 2025 푸드위크 코리아 참가

"고객 접점 높일 것"

보람그룹의 그린바이오 계열사 보람바이오는 29일부터 다음 달 1일까지 나흘간 코엑스에서 열리는 '제20회 서울국제식품산업전(2025 푸드위크 코리아)'에 참가한다고 30일 밝혔다.

올해로 20회를 맞은 '2025 푸드위크 코리아'는 국내외 식품산업의 최신 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 국내 최대 규모의 식품 박람회다. 올해는 30개국 1000개의 회사가 1800여개 부스에 참여했으며 국내외 6만5000명의 바이어와 소비자들이 방문할 것으로 예상된다.

2025 푸드위크 코리아 보람바이오 부스 전경. 보람그룹 AD 원본보기 아이콘

보람바이오는 올해 출시한 건강기능식품 브랜드 '닥터비알(Dr.BR)'과 한방 건강식품 브랜드 '보람천궁' 제품을 함께 소개한다. 보람바이오 연구소가 직접 개발한 ▲정향추출물 ▲소엽추출물 ▲지방산복합물(FAC) ▲유산균 발효유청단백분말 ▲수박과피추출분말 등 천연물 기반 기능성 원료도 함께 전시된다.

현장에서는 시음 이벤트도 함께 진행한다. 보람바이오 부스를 방문하면 '수박소다', '수박소다 제로', '청포도소다 제로' 등을 직접 맛볼 수 있다. 현장에서 '닥터비알' 네이버 스토어 알림 등록 시 음료 1캔을 무료로 증정하는 선착순 이벤트도 진행된다.

보람바이오 관계자는 "이번 '2025 푸드위크 코리아'는 올해 출시한 '닥터비알'과 '보람천궁'의 경쟁력을 입증하는 자리가 될 것이다"며 "국내뿐 아니라 해외 바이어들의 문의가 이어져 향후 시장 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>