현대차, 中 소비자 겨냥 전기 SUV '일렉시오' 출시

1회 충전 시 722㎞

현대자동차가 중국 소비자를 겨냥한 현지 전략형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '일렉시오'를 중국에서 전격 공개했다고 30일 밝혔다.

중국시장을 겨냥한 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '일렉시오'. 현대자동차 AD 원본보기 아이콘

일렉시오는 깔끔한 실루엣과 절제된 비율로 고급스러운 디자인을 갖췄으며 크리스털 형태의 사각형 헤드램프가 특징이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 273,500 전일대비 15,500 등락률 +6.01% 거래량 1,345,626 전일가 258,000 2025.10.30 09:27 기준 관련기사 현대차, 울산 수소연료전지 신공장 기공식…"수소생태계 확대"[특징주]현대기아차, 관세 족쇄 풀고 동반 신고가한미 관세협상 타결, 자동차 드디어 해 뜬다[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close 의 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP'를 바탕으로 승차감과 안전성도 높였다.

또 88.1kWh 배터리를 탑재해 722㎞의 1회 충전 시 주행 가능거리(CLTC 기준)를 달성했다. 약 27분 만에 배터리를 30%에서 80%까지 충전할 수 있다.

차량 내부에는 ▲27인치 4K 대화면 디스플레이 ▲3만:1 명암비를 갖춘 헤드업 디스플레이(HUD) ▲보스 8스피커 및 현대차 최초로 차세대 몰입형 음향 기술 돌비 애트모스(Dolby Atmos®)를 탑재해 몰입감 있는 사용자 경험을 제공한다.

오익균 현대자동차 중국권역본부 부사장이 일렉시오 출시 행사에서 발표하고 있다. 현대자동차 원본보기 아이콘

일렉시오 곳곳에는 가족을 위한 기능도 배치했다. 가·감속 시 차량의 반응속도를 정교하게 제어하는 회생제동 시스템 '패밀리 브레이크 모드'를 적용해 운전자는 물론 탑승한 가족의 피로도를 줄인다. 또 차량 내부에 총 46곳의 수납공간을 마련하고, 기본 506ℓ의 트렁크 공간을 최대 1540ℓ까지 확장할 수 있도록 설계했다.

측면 커튼 에어백을 포함한 총 9개의 에어백 시스템과 비상상황에서 자동으로 튀어나오는 도어 핸들 등 첨단 안전 사양도 적용했다. 도어 핸들의 경우 배터리 방전 및 비상 상황에서도 개폐가 가능하고 내부에도 잠금 해제 버튼이 있어 위급 상황에서의 안전성을 확보했다.

오익균 현대차 중국권역본부 부사장은 "전동화 및 차량의 지능화 속도가 매우 빠른 중국시장에서 적극적인 현지화 노력을 바탕으로 반드시 성공을 거둘 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



