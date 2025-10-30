본문 바로가기
이노비즈협회 "맞춤형 조달 생태계 구축해 공공 판로 확대"

최호경기자

입력2025.10.30 09:21

정부조달마스협회와 MOU 체결

이노비즈협회는 정부조달마스협회와 '이노비즈기업의 공공조달시장 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 30일 밝혔다.


29일 경기도 성남시 판교 이노비즈협회 대회의실에서 열린 협약식에는 정광천 이노비즈협회 회장, 유인수 정부조달마스협회장 등 기관 관계자 10명이 참석했다.

이노비즈협회와 조달마스협회 주요 관계자들이 29일 열린 업무협약식에서 기념 사진을 찍고 있다. 이노비즈협회

협회는 이번 협약을 통해 이노비즈기업의 공공조달 진출 역량을 강화하고 판로 확대를 위한 맞춤형 조달 생태계 구축을 본격화한다.

협약 주요 내용은 ▲이노비즈 회원사 대상 정부조달마스협회 교육비 15% 할인 ▲양 기관 주요 행사 시 상호 조달 교육 및 홍보 협력 ▲공공구매 판로 역량 강화 교육과정 공동 개발 및 운영 ▲이노비즈협회 시설물(교육장) 이용 우대 제공 등 다각적인 협력 방안을 포함하고 있다.


정광천 이노비즈협회 회장은 "공공조달 시장은 기술력 있는 이노비즈기업에게 필수적인 성장 디딤돌"이라며 "정부조달마스협회와의 유기적인 협력을 통해 이노비즈기업의 공공조달 시장 진출과 경쟁력 강화를 적극적으로 지원하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

