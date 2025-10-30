프리즘, 제5회 체크인 갈라 개최…독보적 콘텐츠로 기대감 커져

- 프리즘, 11월 4일부터 12월 4일까지 프리미엄 호텔 프로모션 체크인 갈라 연다

- 더 시에나 프리모·인스파이어 엔터테인먼트 리조트 등 12곳의 최고급 호텔과 리조트 참가

리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)의 운영사 RXC(대표 유한익)가 11월 4일부터 12월 4일까지 한 달간 '체크인 갈라(check-IN GALA)' 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다. 프리즘은 고감도 영상 콘텐츠와 라이브 커머스 기획력을 앞세워 프리미엄 호텔 업계에서 독보적인 입지를 구축하며 리테일 미디어 시장을 선도하고 있다.

올해 5회차를 맞이한 체크인 갈라는 프리즘의 대표 프로그램으로, 엄선된 프리미엄 호텔을 차별화된 콘텐츠로 소개해 매회 폭발적인 반응을 얻고 있다. 이번 프로모션은 총 12곳의 최상급 호텔과 리조트를 최대 78% 할인된 파격가에 제공한다. 특히, 그랜드 하얏트 서울에서 펼쳐지는 현장 라이브는 아이스링크에서 연출돼, 타 플랫폼에서는 찾아보지 못했던 고감도 영상 라이브를 진행하며 시청자에게 현장감 넘치는 몰입감과 로맨틱한 경험을 선사할 예정이다.

체크인 갈라 첫날인 4일에는 더 시에나 프리모로 포문을 연다. 이번 체크인 갈라에 새롭게 호텔 라인업에 합류한 더 시에나 프리모를 시작으로 ▲인스파이어 엔터테인먼트 리조트 ▲파라다이스호텔 부산 ▲제주신라호텔 ▲그랜드 하얏트 서울 등 전국 각지의 하이엔드 호텔을 차례대로 선보일 예정이다.

호텔별 고객 맞춤형 혜택도 풍성하게 준비돼 있다. 서울·수도권 근교 가족 여행지로 인기를 얻고 있는 인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 최대 투숙 인원까지 제공되는 스플래시 베이 무료 이용, 주중·주말 공통 2시간 레이트 체크아웃을 비롯해, 패밀리 올인클루시브 패키지·이그제큐티브 라운지 패키지 등 폭넓은 상품 구성을 마련했다. 파라다이스호텔 부산은 창립 44주년을 맞이해 창립 기념 이벤트와 더불어, 1인 인원 추가비용 무료와 온 더 플레이트 조식 뷔페 PKG 및 라운지 파라다이스가 포함된 2박 특별 상품을 선보이며 시청자에게 실속 있는 혜택을 제공한다. 이 밖에도 프리미엄 뷔페·워터파크·렌트카 72시간 무료 서비스 등 다양한 부대 혜택으로 프리즘만의 차별화된 경험을 전달할 예정이다.

프리즘만의 시그니처 'FOR 10 LIVE'도 풍성하게 마련됐다. FOR 10 LIVE는 프리즘 고객들에게 뜨거운 반응을 얻었던 숙박 상품을 당시 가격 그대로 단 10분만 한정으로 만나볼 수 있는 라이브다. 프로모션 기간 중 매주 수요일에 진행되며 이번에는 'JW메리어트 제주'와 '롯데호텔 부산' 총 2곳의 인기 상품으로 구성됐다.

특급 호텔 다이닝과 프리미엄 멤버십도 프리즘만의 혜택과 함께 합리적으로 선보인다. 롯데호텔 서울·월드·부산·제주 4개 지점의 라세느 뷔페 이용권을 최대 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있고, 체크인 갈라에서만 단독 구매 가능한 '고메 바이 콘래드 서울' 멤버십 상품도 새롭게 런칭한다.

체크인 갈라를 더욱 특별하게 즐길 수 있는 참여형 이벤트도 다채롭게 마련됐다. ▲트래블 에센셜 기프트 이벤트 ▲갈라 미션 이벤트 ▲1만 원 숙박권 래플 이벤트 ▲체크인 삼행시 이벤트를 통해 고객의 관심과 참여를 높일 예정이다.

이번 체크인 갈라에서는 기존 호텔·여행 패키지 중심의 구성에서 한 단계 확장해, 여행의 전 과정을 완성해 줄 필수 아이템들을 새롭게 선보인다. 'THE TRAVEL ESSENTIALS'의 테마로 감각적인 여행자들을 위한 캐리어·트래블키트·프리미엄 잠옷·고급 디저트 등 여행의 즐거움을 더해줄 30여 개 브랜드의 350여종 상품을 마련했다. 여행의 모든 순간에 필요한 아이템들을 한 곳에서 만나볼 수 있으며, 프리즘과 함께하는 스마트하고 스타일리시한 여행을 위한 다양한 할인 혜택도 함께 제공한다.

프리즘은 차별적인 경험 소비를 바탕으로 프리미엄 호텔 시장을 석권하며 업계 강자로 부상하고 있다. 지난 2월 진행된 더 시에나 리조트 라이브 프로모션에서는 단 1시간 만에 거래액 56억 원을 달성했으며, 분당 최고 거래액은 7억 원까지 치솟으며 폭발적인 성과를 거두었다. 또한 올해 상반기 체크인 갈라에서 선보인 그랜드 하얏트 서울 라이브는 방송 1시간 만에 1만 객실 판매를 달성하는 쾌거를 이루기도 했다. 이 외에도 프리즘은 '서울신라호텔', '조선 팰리스 서울 강남', '콘래드 서울' 등 최정상급 호텔들과 연이은 성공적 협업으로 동종 업계에서 러브콜이 쇄도하고 있다.

프리즘 유한익 대표는 "이번 제5회 체크인 갈라 프로모션은 프리즘만의 콘텐츠 역량과 기획력을 집약한 프로모션으로, 독보적인 프리미엄 호텔들과의 단독 구성 혜택을 통해 고객들에게 기존 플랫폼에서는 경험할 수 없는 특별한 경험을 선사할 것"이라며 "회차가 거듭될수록 고객 만족도를 극대화하며 발전하는 독보적인 리테일 미디어 플랫폼으로 성장하겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



