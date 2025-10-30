본문 바로가기
교원구몬, '2025 아이 키우기 좋은 기업' 산업통상부 장관상

최호경기자

입력2025.10.30 08:56

가족친화 문화 조성 결실

교원구몬은 지난 28일 서울 중구 은행회관에서 열린 '2025 아이 키우기 좋은 기업' 시상식에서 '유연하게 함께하는 가족 지원 부문' 산업통상부 장관상을 받았다고 30일 밝혔다.

이석환 교원구몬 대표(오른쪽)가 '아이 키우기 좋은 우수기업' 산업통상부 장관상을 수상한 뒤 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장과 기념 촬영을 하고 있다. 교원구몬

이석환 교원구몬 대표(오른쪽)가 '아이 키우기 좋은 우수기업' 산업통상부 장관상을 수상한 뒤 정운찬 한반도미래인구연구원 이사장과 기념 촬영을 하고 있다. 교원구몬

'아이 키우기 좋은 기업'은 한반도미래인구연구원이 주최하는 행사로, 일과 가정의 양립을 돕고 출산·양육 친화적 근무환경을 조성한 모범 기업을 발굴 및 격려하기 위해 매년 개최된다. 출산 및 양육 지원, 일·가정 양립 제도 운영, 가족친화 문화 조성 등 총 17개 평가 항목을 종합해 우수기업을 선정한다.


교원구몬은 ▲출산 및 육아 지원 ▲직장 내 어린이집 운영 및 보육 지원 ▲자사 상품 할인 및 자녀 교육비 지원 제도 등 임직원이 안심하고 일과 자녀 양육을 병행할 수 있도록 다양한 제도를 운용해 높은 평가를 받았다.

교원구몬 관계자는 "임직원이 안정된 환경에서 일하며 자녀와 함께 성장할 수 있도록 지속해서 개선해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
