더핑크퐁컴퍼니, 日TBS와 신규 IP '키키팝팝' 공개

이종길기자

입력2025.10.30 08:53

31일 유튜브 공개…내년 일본 TV 방영

더핑크퐁컴퍼니 신규 IP '키키팝팝'

더핑크퐁컴퍼니 신규 IP '키키팝팝'

'핑크퐁', '아기상어'로 유명한 더핑크퐁컴퍼니가 일본 지상파 TBS와 공동 제작한 신규 IP '키키팝팝'을 선보인다.


더핑크퐁컴퍼니는 31일 '키키팝팝'을 유튜브로 전 세계에 먼저 공개하고, 내년 일본 TBS TV 채널에서도 방영한다고 30일 밝혔다.

'키키팝팝'은 고양이 '키키', 강아지 '퍼포', '벡스'가 벌이는 슬랩스틱 에피소드로, 아이들이 감정을 이해하고 공감하는 법을 배우도록 한다. 편당 3분 내외로 한국어·일본어·영어 세 언어로 제작됐다.


더핑크퐁컴퍼니는 지난 4월 TBS와 전략적 파트너십을 맺었다. 유튜브 공개 이후 완구·출판·음원·공연으로 사업을 확대하고, TBS와 협력해 해외 배급과 머천다이징도 진행한다는 계획이다.


주혜민 더핑크퐁컴퍼니 최고사업책임자는 "키키팝팝은 두 회사의 제작 경험을 결합한 글로벌 IP"라고 말했다.

한편 더핑크퐁컴퍼니는 코스닥 상장을 추진 중이다. 수요예측은 다음 달 3일까지, 일반 청약은 다음 달 6일부터 이틀간 진행된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
