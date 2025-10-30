본문 바로가기
LGU+, AWS와 AI·클라우드 협력 강화…홍범식 대표-맷 가먼 CEO APEC서 회동

박유진기자

입력2025.10.30 09:00

AWS와 손잡고 '가장 안전한 통신사' 목표 가속
AWS 플랫폼에 국산 AI 모델 ‘익시젠’ 입점 완료

LG유플러스 홍범식 대표가 아마존웹서비스(Amazon Web Services, 이하 AWS)의 맷 가먼(Matt Garman) CEO와 지난 29일 경주에서 열린 ‘2025 APEC CEO 서밋’ 현장에서 양사 협력 방안을 논의했다. ‘2025 APEC CEO 서밋’ 현장에서 LG유플러스 홍범식 대표(왼쪽)와 AWS 맷 가먼 CEO가 기념촬영을 하는 모습. 사진제공=LG유플러스

LG유플러스 홍범식 대표가 아마존웹서비스(Amazon Web Services, 이하 AWS)의 맷 가먼(Matt Garman) CEO와 지난 29일 경주에서 열린 ‘2025 APEC CEO 서밋’ 현장에서 양사 협력 방안을 논의했다. ‘2025 APEC CEO 서밋’ 현장에서 LG유플러스 홍범식 대표(왼쪽)와 AWS 맷 가먼 CEO가 기념촬영을 하는 모습. 사진제공=LG유플러스

LG유플러스가 아마존웹서비스(AWS)와의 전략적 협력을 한층 강화한다고 30일 밝혔다. 홍범식 LG유플러스 대표는 29일 경주에서 열린 '2025 APEC CEO 서밋' 현장에서 맷 가먼(Matt Garman) AWS CEO와 만나 AI·클라우드 분야 협력 방안을 논의했다. 경주 예술의전당에서 열린 이번 회동에는 양사 CEO를 비롯해 주요 경영진이 참석했다.


이번 만남은 인공지능(AI)과 클라우드 기술이 기업 경쟁력의 핵심으로 부상한 가운데, 양사가 AI·클라우드 기반 혁신을 가속화하기 위해 마련됐다. 양사는 올해 스페인 바르셀로나에서 열린 'MWC25' 현장에서 전략적 파트너십을 체결한 이후, 국내 기업의 AI 전환(AX)과 디지털 혁신(DX)을 지원하기 위한 협력을 이어오고 있다.

LG유플러스와 AWS는 ▲공동 클라우드 사업 협력 ▲AWS 생성형 AI 서비스 '아마존 베드록(Amazon Bedrock)'을 활용한 AI 개발역량 강화 ▲클라우드 기반 보안 고도화 ▲IT 현대화를 통한 고객경험(CX) 혁신 등을 추진 중이다. LG유플러스는 이러한 협력에 맞춰 글로벌 클라우드 서비스 사업자(CSP) 수준의 운영 역량을 확보하고, '제로 트러스트(Zero Trust)' 보안 모델과 탄탄한 인프라를 기반으로 가장 안전한 통신사로 거듭난다는 목표를 세웠다.


특히 LG유플러스는 자체 개발한 소형 언어모델(sLLM) '익시젠(ixi-GEN)'을 지난 7월 AWS의 '아마존 베드록 마켓플레이스(Amazon Bedrock Marketplace)'에 등록하며 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 있다. 이를 통해 전 세계 기업과 개발자들은 AWS 플랫폼에서 익시젠을 활용해 다양한 AI 서비스를 손쉽게 개발·확장할 수 있게 됐다.


한편 LG유플러스는 APEC 정상회의 기간 안정적인 통신 품질을 제공하기 위해 경주시 주요 시설에 추가 통신 장비를 설치했다. 행사 기간 5G·LTE 장비를 확충하고, 미디어센터에는 음영지역이 발생하지 않도록 임시 통신 장비를 구축했으며, 비상상황에 대비해 24시간 설비 모니터링과 지역 상황실 운영을 병행하고 있다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

