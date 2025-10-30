대안신용평가·AI로 금융 접근성 높이는 카뱅

비금융 데이터 활용한

대안신용평가로 중신용자 1조 공급

임직원 자유롭게 생성형 AI 활용해

대고객 서비스 도입

인터넷전문은행 카카오뱅크가 자사만의 전략을 통해 금융 접근성을 높이고 있다고 밝혔다. 비금융 데이터를 활용한 대안신용평가로 중저신용자 대출을 확대하고 생성형 인공지능(AI) 서비스를 통해 안전한 금융 환경을 조성하는 것이 대표적이다.

대안정보 활용해 포용금융 넓힌 카뱅

카카오뱅크는 29일 오후 '2025 카뱅 커넥트' 행사를 열고 중저신용자와 금융이력 부족 고객(신파일러) 신용을 보다 정확하게 판단하기 위해 대안신용평가모형 개발에 나섰다고 말했다. 카뱅이 처음 대안정보를 활용한 시기는 2019년이다. 당시 통신정보를 활용해 대출받는 고객에게 가점을 주는 형태였다. 2021년 머신러닝(ML) 방식으로 자체 개발한 신용평가 모형에 비금융 정보를 반영해 중저신용 대출 취급에 본격적으로 활용하기 시작했다.

대안신용평가모형을 처음 선보인 것은 2022년이다. 롯데멤버스와 교보문고 등 가명결합데이터 1800만건을 활용해 업계 최초의 독자적 대안신용평가모형인 '카카오뱅크스코어'를 개발했다. 2023년에는 개인사업자용 '소상공인 특화 신용평가모형'을 구축해 음식점업 등 금융접근성이 낮은 업종의 대출 문턱을 낮췄다고 카뱅은 설명했다. 현재 카뱅이 가진 대안신용평가모형은 5개다. 개인 대상의 '카카오뱅크스코어', '카카오뱅크트러스트스코어'와 개인사업자 대상의 '음식점업 특화 스코어', '서비스업 특화 스코어', '온라인셀러 특화 스코어' 등이다.

조진현 카카오뱅크 신용리스크모델링팀장이 카카오뱅크의 대안신용평가모형에 대해 설명하고 있다.

특히 카뱅스코어는 대출 승인 과정에서 기존 평가로 거절된 중신용 고객 중 우량 고객을 추가 승인하는 방식으로 활용된다. 예를 들어 기본 신용평가모형에서 대출이 거절된 고객이 카뱅 모임통장을 자주 조회하거나, '카카오선물하기'를 통해 선물을 많이 받거나, 주말에 택시를 자주 이용하거나, 교보문고에서 외국어 도서를 많이 구매하는 등의 데이터를 보유한 경우, 대출 추가 승인을 받을 수 있다. 그 규모는 중신용상품 추가실행금액 전체 취급액의 13%인 약 9893억원에 달한다. 카뱅스코어로 신파일러에게 추가적으로 대출이 실행된 규모도 약 2693억원으로, 이는 카뱅스코어 취급액의 27% 수준이다.

대안정보로 만들어진 카뱅스코어는 포용금융 확대에도 기여했다. 일반적으로 신용평가사에서 만들어 은행에서 사용하는 표준 신용점수 상위 30%와 카뱅스코어 상위 30%를 비교하면 신파일러 비중은 표준신용점수 기준 1.8%에 불과하다. 반면 카뱅스코어에선 9.7%가 신파일러다. 저소득층도 마찬가지다. 표준신용점수 상위 30%에서 5.3%만 차지하는 저소득층은 카뱅스코어에서 10.6%를 차지했다. 조진현 카카오뱅크 신용리스크모델링팀장은 "카카오뱅크를 넘어 전 국민이 보다 공정한 금융 서비스를 이용할 수 있도록 대안신용평가모형의 저변을 확대해 진정한 의미의 포용금융을 실천해나가겠다"고 말했다.

생성형 AI로 안전한 금융환경 조성

카뱅은 생성형 AI 서비스를 애플리케이션(앱) 전반에 도입해 보다 안전한 금융환경 조성에도 나서고 있다. AI 스미싱 문자 확인 등 4개 서비스가 대표적이다. AI 스미싱 문자 확인 서비스는 문자 내용을 분석해 스미싱 여부를 판별하고, 그 근거를 제시한다. AI 검색은 고객이 "적금 금리 알려줘" 등으로 질문하면 최신 데이터를 기반으로 정확도 높은 답변을 제공한다. AI 금융계산기는 고객의 질문을 이해하고 필요한 계산을 자동 적용한다. 인앱 상담 챗봇은 고객 문의 의도를 스스로 이해해 자연스럽게 응답하는 서비스로, 답변 실패율이 1% 이하다.

이재욱 카카오뱅크 AI고객서비스개발팀장이 카카오뱅크의 생성형 AI 서비스에 대해 설명하고 있다.

이 같은 서비스가 가능했던 배경에는 임직원들이 자연스럽게 생성형 AI를 활용하고 즐겁게 실험할 수 있는 'AI 플레이그라운드'와 관련 연구를 지속하는 금융기술연구소가 있다. AI 플레이그라운드는 사내 구성원이 직접 AI를 실험·개발할 수 있는 플랫폼으로, 직원 누구나 AI를 이해하고 일상 업무에 활용할 수 있게 했다. 예를 들어 회식 장소를 추천해주는 '판교 회식장소 정해줘' 등은 임직원이 생성형 AI를 활용해 직접 만든 업무 지원 봇들을 사내에 공유하고 다른 임직원들이 자유롭게 이용할 수 있다. 금융기술연구소는 2020년 혁신금융서비스로 지정받아 망분리 규제를 완화한 연구개발 환경을 갖췄다. 이를 통해 AI, 인증, 빅데이터 등 신기술 연구를 진행했으며 169건(국내 111건·해외 58건)의 특허를 출원하고 국내외학회에 16건 이상의 논문을 발표했다.

이재욱 카카오뱅크 AI고객서비스개발팀장은 "AI는 모든 문제를 해결할 수는 없겠지만, 고객이 더 쉽고 안전하게 금융을 이용하도록 돕는 가장 유용한 도구"며 "앞으로도 기술로 금융소비자의 문제를 해결하고 누구나 즐겁게 금융을 이용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



