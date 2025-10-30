[속보]트럼프 "韓 핵추진 잠수함 건조 승인"

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일 한국에 핵 추진 잠수함 건조를 승인했다고 밝혔다.





