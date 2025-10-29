본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

[2025국감]'창덕궁 달빛기행' 외국인 방문 40% 늘었는데…예산은 10% 감액

이종길기자

입력2025.10.29 23:20

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'생과방' 외국인 세 배 증가
내년 예산 20% 줄어…운영 축소 우려

창덕궁 달빛기행

창덕궁 달빛기행

AD
원본보기 아이콘

외국인 관광객이 급증한 궁궐 체험 프로그램의 내년도 예산이 오히려 감액됐다.


양문석 국회 문화체육관광위원회 의원이 29일 공개한 국가유산진흥원 자료에 따르면, '창덕궁 달빛기행' 예매자는 2021년 3651명에서 올해 8628명으로 두 배 이상 증가했다. '고궁 생과방'도 2023년 1만2596명에서 올해 1만4057명으로 늘었다.

외국인 증가 폭은 더 컸다. 달빛기행 외국인 참가자는 지난해 750명에서 올해 1044명으로 40% 늘었고, 생과방 외국인은 쉰여섯 명에서 202명으로 세 배 이상 증가했다. 올 상반기만 각각 556명, 227명을 기록해 이미 지난해 기록을 넘어섰다.


그러나 내년도 예산은 오히려 줄었다. 달빛기행 예산은 15억원에서 13억4000만원으로 10.7% 감액됐고, 생과방 예산도 9억7000만원에서 7억7000만원으로 20% 감소했다. 국가유산진흥원은 "감액된 사업은 운영 횟수 축소가 불가피하다"고 밝혔다.


양 의원은 "수요가 늘고 있는데도 예산을 줄이는 것은 일관성 없는 정책"이라며 "예산 확충이 필요하다"고 강조했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 숨가쁜 '비즈니스 미팅'[경주APEC] '지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기