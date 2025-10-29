뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
[속보]백악관 "대한항공, 美 보잉 항공기 362억달러 규모로 구매"
2025년 10월 29일(수)
"전재산 28만원"이었는데…이젠 '77억 최고가 전세' 사는 90년생
5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 '폭증'…"한국 가서 선글라스 사려면 여기" 입소문
'지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 숨가쁜 '비즈니스 미팅'[경주APEC]
대통령실 "한미 관세협상 극적타결, 우리가 양보한 건 아닐 것"[경주APEC]
"우린 주 100시간 일하는데? 어이없네"…'런베뮤' 과로사 기사에 댓글 논란
"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적
"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'
'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비
생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'
"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'