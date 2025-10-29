본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

이창용, '연 200억달러 이하' 한미 협상타결 소식에 "다행"

김혜민기자

입력2025.10.29 22:44

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025국감서 답변

이창용 한국은행 총재는 한국과 미국이 관세협상을 통해 대미 현금투자의 연간 상한액을 200억 달러로 합의한 데 대해 "다행"이라고 평가했다.

이창용 한국은행 총재 연합뉴스

이창용 한국은행 총재 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 총재는 29일 국회에서 열린 기획재정위원회 종합 국정감사 도중 협상 타결 소식이 나오자 입장을 묻는 정태호 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 답했다.


그는 '연 200억달러 분할로 합의가 됐다'는 정 의원의 말에도 "다행인 것 같다"고 답했다. '자동차 관세 15% 인하 정도면 성공적인 협상인가'라는 질문에는 "굉장히 잘 된, 다행이라고 생각한다"고 말했다.

이 총재는 그동안 외환시장에 충격을 주지 않을 대미 투자 규모는 연 150억~200억달러라는 입장을 밝혀왔다. 이날 타결 전 국감 자리에서도 "150억~200억달러 규모는 해외에서 기채(채권발행)하지 않는 규모"라며 "연간 투자 규모가 이 정도에 그쳐야 외환시장에 주는 영향이 중립적"이라고 말했다.


한편 대통령실은 이날 대미 투자펀드 3500억달러 중 2000억달러를 현금 투자하고, 1500억달러는 미국 조선업 재건을 위한 '마스가 프로젝트'에 투자하기로 합의했다고 밝혔다. 연간 현금 투자액 상한은 200억달러로 설정했다. 이에 따라 한국에 대한 상호관세와 자동차 등에 대한 품목 관세를 기존 25%에서 15%로 낮추기로 합의했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한미 관세협상 극적 타결…수익 배분 '5대 5' 주고, '年 200억 달러 한도' 받았다 [경주APEC] 한미 관세협상 극적 타결…수익 배분 '5대 5' 주고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기