경찰, '공직선거법 위반 혐의' 김문수 전 국민의힘 대선후보 소환 조사

문혜원기자

입력2025.10.29 19:55

숏뉴스
경찰이 지난 대선 예비후보 신분으로 유권자들에게 명함을 돌린 혐의로 고발된 김문수 전 국민의힘 대선후보를 소환 조사했다.

김문수 전 국민의힘 대선 후보가 지난 5월 30일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 대국민 호소문을 발표하고 있다. 김현민 기자

29일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김문수 전 후보를 피의자 신분으로 불러 조사했다.


더불어민주당은 지난 5월 김 전 후보를 공직선거법상 선거운동기간위반죄·부정선거운동죄로 고발했다. 당시 민주당 공명선거법률지원단은 "예비후보 신분이었던 김 후보가 수도권광역급행철도(GTX-A) 수서역에서 명함을 유권자들에게 직접 나눠줬다"며 "이는 명백한 공직선거법 위반"이라고 주장했다.

공직선거법상 예비후보자는 직접 명함을 배부할 수 있지만, 터미널·역·공항의 개찰구 안에서 명함을 주는 것은 금지돼 있다.


당시 수서역에서 김 전 후보로부터 명함을 받았던 사람들도 경찰 조사를 받은 것으로 알려졌다.


김 전 후보 측은 입장을 이에 대한 입장을 밝히지 않고 있다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

