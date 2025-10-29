포항시, 글로벌 투자 잡는다… 'Invest KOREA Summit 2025' 지자체 산업시찰

APEC 정상회의 연계… 첨단산업 도시 포항 인프라·투자환경 소개



해외투자가·외신기자 초청, 이차전지·수소·AI 산업 경쟁력 집중 홍보

포항시는 2025 APEC 정상회의를 맞아 29일 라한호텔에서 해외 투자가와 외신기자를 초청해 'Invest KOREA Summit 2025' 지자체 간담회와 산업시찰을 개최했다.

포항시는 2025 APEC 정상회의를 맞아 29일 라한호텔에서 'Invest KOREA Summit 2025' 지자체 간담회와 산업시찰을 개최했다.

이번 산업시찰은 산업통상자원부와 KOTRA 주관으로 진행됐으며, 해외 투자자들이 직접 지자체 산업 현장을 방문해 산업 인프라, 투자 환경, 거주 여건 등을 확인하고 향후 투자 판단에 도움을 받을 수 있도록 마련한 자리다.

올해는 포항시를 비롯해 수원시, 울산시, 경기도경제과학진흥원 4곳이 산업시찰 대상지로 선정됐으며, 각 지역의 산업 경쟁력과 투자 여건을 해외에 알리는 기회가 됐다.

이날 간담회는 해외투자가와 외신기자, 포항시 외투기업 관계자 등 30여명이 참석해 ▲포항의 산업 인프라와 투자 환경 ▲지역 외투기업 사례 발표 ▲질의 응답·협력방안 논의 ▲산업단지 현장 시찰의 순으로 진행했다.

포항시는 영일만 일반산업단지, 블루밸리 국가산업단지, 포항융합기술산업지구를 중심으로 이차전지·수소·바이오·AI·디지털 등 미래 신산업의 경쟁력과 육성 전략과 투자 비전을 소개하고 공유했다. 특히 복합해양레저관광도시 조성사업 추진 현황과 향후 비전을 공유하는 시간을 가졌다.

또 영일만 산단 부품소재전용공단에 입주한 대표 기업인 에코프로머티리얼즈와 이비덴그라파이트코리아가 각 사의 기술력과 글로벌 성장 비전을 발표했다.

에코프로머티리얼즈는 이차전지 핵심 원료로 국내 배터리 산업의 지속 가능한 성장을 견인하고 있으며 이비덴그라파이트코리아는 등방성 인조흑연 제조로 첨단소재 분야에서 세계적 기술력을 확보한 글로벌 기업으로 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

간담회 이후 참석자들은 두 기업을 직접 방문해 포항의 첨단산업 현장을 직접 살펴보고, 생산시설과 기술 인프라를 둘러보며 포항의 첨단산업 생태계와 투자 가능성을 확인했다. 또 포항의 대표 관광명소인 스페이스워크를 방문해 산업과 문화가 공존하는 도시의 매력을 체험하기도 했다.

이강덕 시장은 "이번 산업 시찰은 포항의 혁신 산업 생태계를 세계에 알릴 소중한 기회"라며 "글로벌 투자자들이 신뢰하고 찾을 수 있는 도시로 만들기 위해 인프라 확충과 정주 여건 개선 등 투자 유치와 국제 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

시는 포항을 중심으로 한 신산업 경제권 확장을 위한 실질적 논의의 장이 된 이번 시찰을 계기로 글로벌 투자 네트워크를 강화하고 투자유치 활동을 전개해 첨단산업 중심 도시로의 도약을 본격화할 계획이다.





김철우 기자



