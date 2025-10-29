본문 바로가기
목포시, 2차 민생회복 소비쿠폰 31일 신청 마감

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.29 17:40

숏뉴스
지급률 97%…11월 30일까지 사용 가능

민생회복 소비쿠폰 포스터.

민생회복 소비쿠폰 포스터.

전남 목포시가 '2차 민생회복 소비쿠폰' 신청 마감일이 오는 31일 오후 6시임을 알리며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.


시는 지난 28일 기준 총 19만여건, 지급률 97.3%를 기록했다고 29일 밝혔다. 남은 기간 동안 미신청 시민들이 혜택을 놓치지 않도록 홍보를 강화하고, '찾아가는 신청 서비스' 운영에 행정력을 집중하고 있다.

특히 온라인 신청이 어렵거나 거동이 불편한 고령자, 장애인 등 사회적 약자를 위해 동 행정복지센터 직원이 직접 가정을 방문해 신청서 작성과 절차를 안내하고 있다.


소비쿠폰은 1인당 10만원이 지급되며, 사용기한은 11월 30일까지다. 기한 내 사용하지 않은 잔액은 자동 소멸된다.


시 관계자는 "아직 신청하지 않은 시민은 마감일인 31일 오후 6시 이전에 꼭 신청해 달라"며 "찾아가는 신청 서비스를 통해 한 분이라도 더 소비쿠폰 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

