'편백숲 고장' 장성군, 목재문화체험장 조성한다

김한종 장성군수가 목재기술위원들과 목재문화체험장 건립에 관해 의견을 나누고 있다. 장성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 장성군은 최근 목재기술위원회가 회의를 갖고 '장성 목재문화체험장' 조성에 관해 논의했다고 29일 밝혔다.

'목재문화체험장'은 목재를 활용한 교육·체험 활동이 가능한 시설로, 장성읍 영천리 일원에 조성될 예정이다. 도·군비 52억원이 투입되며, 2028년까지 완공하는 것이 목표다.

목재기술위원회는 '장성 목재문화체험장' 조성의 완성도를 높이기 위해 구성된 전문가 모임이다. 군은 지난 1일 경제·인문사회·목재문화·목재 및 목구조 등 분야별로 위원 11명을 위촉했다. ▲목재문화체험장 기본·실시설계 적정성 검토 ▲문화·교육적 활용 방안 자문 등의 역할을 맡았다.

이번 회의에선 목재문화체험장 대상지 변경 심사, 시설 건립 방향 등 다양한 안건을 놓고 심도 있게 의견을 나눴다.

김한종 군수는 "체험장 조성은 '목재문화 메카' 도약을 위한 주춧돌을 놓는 일이다"며 "앞으로도 목재기술위원회의 의견을 귀 기울여 듣고, 적극적으로 수렴해 가겠다"고 말했다.

한편, 군은 지난 8월 산림청 '국산 목재 목조건축 실연 공모사업'에 선정돼 국비 포함 130억원의 사업비를 확보한 바 있다. 군은 2029년까지 황룡면 월평리에 다목적 강당, 작은 도서관, 돌봄 공간 등을 갖춘 '산림복합문화센터'를 건립할 예정이다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



