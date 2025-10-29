본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

바이오바이츠, 삼익THK와 기술 협력을 위한 업무협약체결

최봉석기자

입력2025.10.29 15:52

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공동 연구개발 및 사업화를 통해 상호 시너지 창출 기대

바이오바이츠(대표 이정우)는 2025년 10월 20일, 정밀 모션제어 및 자동화 시스템 선도 기업 삼익THK(주)(대표 진영환)와 기술 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


바이오바이츠가 보유한 AI 기반 근감소증 진단보조 소프트웨어를 삼익THK의 고관절 보조 웨어러블 로봇 기기에 결합하여, 기술적 혁신은 물론 양사간 새로운 비즈니스 모델을 발굴할 계획이다.

이미 양사는 각 회사가 보유한 핵심 기술을 바탕으로, 'AI 기반 근육 건강 향상 시스템 및 운동 보조 로봇 사용자를 위한 통합 솔루션 개발'을 진행 중에 있다.


바이오바이츠 이정우대표는 "삼익THK가 보유한 혁신적 기술과 당사의 핵심 AI 기술이 결합된 차세대 솔루션을 선보일 것"이라며 "지속 가능한 협력을 통해 근육 건강 관련 헬스케어 시장 전반의 디지털 전환을 가속화하겠다"고 밝혔다.


한편, 바이오바이츠는 근감소증 진단보조 AI 기술을 보유한 기업으로, 현재까지 여러 분야에서 그 기술성을 인정받아 왔으며, 근감소증 위험도를 1분 이내에 산출할 수 있다는 점에서 관련 시장을 선도하고 있다.

또한, 바이오바이츠는 원주세브란스기독병원, 강북삼성병원 등의 의료기관과 협력하여, 세계 최초다기관 근감소증 환자 혈액 바이오뱅크 코호트 데이터 베이스 'M-Bank'를 구축하고 있으며, 해당 데이터 베이스를 기반으로 AI 기반 근감소증 치료 바이오마커 발굴 플랫폼 'Sarco-Finding' 개발을 완료하였다.


바이오바이츠의 차세대 근감소증 관련 솔루션은 현재 현대건설, 교보생명을 포함한 국내 30여개의 병의원에도 납품 중이며, 자체 개발한 근육합성 및 근력개선 건강기능식품 '바이액트정', 천연성분 수면유도 건강기능식품 '나이렉스정' 유통사업도 동시에 수행하고 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금 무궁화대훈장은? 사용한 금값만 '1억3000만원'…트럼프가 받은 황금... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기