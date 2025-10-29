순천 정원워케이션, 문체부 '로컬 100' 후보 선정

온라인 국민투표 진행 중…12월 최종 발표

정원워케이션 '로컬 100' 투표 포스터. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 순천시는 문화체육관광부가 선정하는 제2기 '로컬 100' 지역문화공간 분야에 순천 정원워케이션이 후보에 올랐다고 29일 밝혔다.

'로컬 100'은 문화체육관광부에서 주관해 지방에 소재하고 있는 매력적인 문화자원 100개를 선정하는 사업으로 지난 2023년 1기 선정에 이어 올해 2번째로 진행하는 사업이다. 현재 2기 선정을 위해 이달 말까지 온라인 투표가 진행되고 있으며, 최종선정은 전문가 심사를 합산하여 12월 중 최종 결과가 발표된다.

이번에 후보에 선정된 순천 정원워케이션은 대한민국 제1호 국가정원에 위치해 복합문화공간으로서 지역문화를 즐길 기회를 제공하고 기업 투자유치 및 지역발전 기여 등 다양한 가능성을 인정받았다. 지난해 지역 활성화 우수사례로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상하기도 했다.

시 관계자는 "올해 총 1,042곳의 추천지 중 빅데이터 분석과 지역 심사를 통해 200개 후보군이 선정된 가운데 순천 정원워케이션이 당당히 이름을 올렸다"며 "독창적인 매력을 인정받게 된 것에 대해 매우 뜻깊게 생각한다. 제2기 로컬 100에 선정될 수 있도록 시민들의 많은 관심과 응원 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



