미래 100년 향한 비전 선포…한국공학한림원, 창립 30주년 기념식

"혁신 대한민국 위한 공학 싱크탱크로 도약"…산·학·연·관 500여 명 참석

"단순한 정책 제언을 넘어 산·학·연·관이 함께 실질적 변화를 만들어가는 공학 싱크탱크이자 전략적 공공 플랫폼으로 도약하겠다."

윤의준 한국공학한림원 회장은 29일 공학한림원 창립 30주년을 맞아 미래 100년을 향한 새로운 비전을 선포했다.

국내 공학기술 분야 최고 권위 단체인 한국공학한림원은 29일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 30주년 기념식을 개최했다. 뒷줄 왼쪽 네 번째부터 김기남 7대 회장(삼성전자 고문), 홍순국 상임부회장(나노융합산업협회 회장), 김민영 차세대공학리더(YEHS) 회장, 구자겸 NVH코리아 회장, 차국헌 창립30주년기념사업 준비위원장, 윤의준 현 회장, 문신학 산업통상부 차관, 신학철 이사장(LG화학 부회장), 백은옥 부회장(한양대 교수), 이현주 KAIST 교수, 정준양 4대 회장 등이 기념촬영을 하고 있다. 한국공학한림원 제공 AD 원본보기 아이콘

공학한림원은 이날 오후 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '혁신 대한민국을 위한 공학 싱크탱크'를 주제로, 산업계·학계·연구계·정부 관계자 등 약 500여 명이 참석한 가운데 '창립 30주년 기념식'을 개최했다.

이날 기념식에서 윤 회장은 "한국공학한림원은 지난 30년간 대한민국의 기술 혁신과 산업 경쟁력을 이끌어왔다"며 "이제 '이립(而立)의 30년'을 넘어, 단순한 정책 제언을 넘어 산·학·연·관이 함께 실질적 변화를 만들어가는 공학 싱크탱크이자 전략적 공공 플랫폼으로 도약하겠다"고 밝혔다.

이어 그는 "공학은 단순한 지식이 아니라 문제를 해결하고 미래를 설계하는 행동의 힘"이라며 "그 힘으로 대한민국의 미래 100년을 함께 만들어 가겠다"고 강조했다.

기념식에는 윤 회장을 비롯해 신학철 LG화학 부회장(이사장), 고한승 삼성전자 사장, 안현 SK하이닉스 사장, 장병규 크래프톤 의장, 석상옥 네이버랩스 대표, 문신학 산업통상자원부 차관 등 산·학·연·관 주요 인사들이 대거 참석했다.

공학한림원은 이번 비전 선포를 통해 지난 30년간 축적해 온 정책·인재·문화 플랫폼을 기반으로 ▲국가 사회·산업·기술 난제 해결, ▲미래 경쟁력 선도, ▲혁신의 선순환 구조 구축을 목표로 하는 '공학 기반 국가 전략 파트너'로 도약하겠다고 선언했다.

차국헌 창립 30주년 기념사업 준비위원장은 "이 행사를 계기로 한림원이 한층 더 단단한 공동체로 성장하고, 우리 사회가 공학의 가치를 더욱 넓게 공유할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>