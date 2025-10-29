라쿠텐 트래블, 전 세계 42만 5천여 개 숙소로 예약 확대

- 투명한 요금 정책과 직관적인 검색 기능으로 손쉬운 예약 지원

- 라쿠텐 그룹 에코시스템(Rakuten Ecosystem)과 연계된 다양한 서비스 혜택 제공

라쿠텐 그룹(Rakuten Group, Inc.) 산하의 여행 플랫폼 라쿠텐 트래블(Rakuten Travel)이 전 세계를 대상으로 호텔 예약 서비스를 확대한다. 이번 확대로 이용객들은 다양한 국가 및 지역에 걸쳐 42만 5천 개가 넘는 숙소를 예약할 수 있게 됐다.

지금까지 일본 인바운드와 자국 내 여행, 일본발 해외여행 등 일본시장 중심으로 서비스를 운영해 온 라쿠텐 트래블은 이번 플랫폼 고도화를 통해 일본 시장에 국한되지 않고 다양한 국가와 지역의 호텔, 리조트, 특색 있는 숙소까지 예약 가능한 글로벌 여행 플랫폼으로 도약한다.

라쿠텐 트래블은 2001년 서비스 출시 이후 일본 전역의 소규모 숙박 시설, 고급 호텔, 전통 료칸 등 다양한 형태의 숙박업체와 협력 관계를 구축해왔으며, 일본 현지 세일즈 컨설턴트들을 통해 각 숙박업체와 긴밀히 협력하며 고객 만족도 향상과 수익 증대를 지속적으로 지원하고 있다. 라쿠텐 트래블은 이러한 검증된 노하우와 협업 정신을 기반으로 글로벌 서비스와 파트너십을 확대하며, 전 세계 여행자들에게 동일한 수준의 신뢰와 가치를 제공해 나갈 계획이다.

라쿠텐 트래블 싱가포르 최고경영자(CEO) 제임스 박(James Park) 대표는 "이번 글로벌 론칭은 일본 중심의 서비스 기반을 넘어, 라쿠텐 트래블이 진정한 글로벌 여행 플랫폼으로 도약하는 의미 있는 전환점이 될 것"이라며, "일본 내 여행객과 일본을 찾는 방문객을 대상으로 쌓아온 폭넓은 경험을 바탕으로, 전 세계 모든 여행객들이 보다 쉽고 만족스럽게 여행을 계획하고, 예약하고 숙박할 수 있도록 하는 것이 우리의 목표"라고 말했다.

한편, 새롭게 선보이는 글로벌 여행 플랫폼은 모든 세금과 수수료가 포함된 최종 금액을 처음부터 명확히 제시하는 투명한 요금 체계를 제공한다. 지속적인 확충 계획 아래, 전 세계 42만 5천여 개 호텔 및 리조트, 유니크한 숙소를 예약할 수 있는 서비스를 지원한다. 영어, 일본어, 중국어(간체 및 번체), 한국어 등 총 9개 언어를 지원하며, 직관적인 검색, 비교 및 예약 인터페이스를 통해 이용자는 더욱 편리하고 효율적으로 숙소를 예약할 수 있다. 또한 향후 라쿠텐 그룹 에코시스템(Rakuten Ecosystem)과의 통합을 통해 다양한 서비스와 연동된 여행 경험, 강화된 리워드 혜택을 제공하며, 이용자에게 한층 높은 가치를 선사할 예정이다.

자세한 내용과 글로벌 숙소 예약 옵션은 라쿠텐 트래블 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





