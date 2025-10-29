본문 바로가기
"영광군 수돗물 안심하고 드세요"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.29 14:36

정수장 위생관리 실태점검결과 적합

영광군 수돗물 검사 결과 양성 판정을 받았다. 영광군 제공

영광군 수돗물 검사 결과 양성 판정을 받았다. 영광군 제공

전남 영광군은 최근 영산강유역환경청, 한국수자원공사 영·섬유역본부 및 영광군이 합동으로 연암정수장 위생관리 실태점검을 실시한 결과 '매우적합' 판정을 받았다고 밝혔다.


상하수도사업소는 점검에 앞서 기후에너지환경부의 수돗물 유충 발생 예방 및 대응 방안을 토대로 관내 5개 정수장에 포충기, 유충채수기 등을 설치해 모든 정수시설 내 유출 발생 및 유입경로를 완벽히 차단했다. 또 수도 시설별로 위생관리를 철저히 하는 등 맑고 깨끗한 수질 확보를 위해 최선을 다하고 있다.

영광군 관계자는 "앞으로도 생명수인 수돗물 위생관리 및 시설 운영에 최선의 노력을 다할 뿐만 아니라 물 관리 전문기관이 한국수자원공사와도 유기적으로 협조해 군민들에게 질 좋은 수돗물을 생산, 공급할 수 있도록 시설개선 또한 병행할 예정"이라고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
