원강수 원주시장, '1.2억 우수사례' 현장서 주민 불편 청취…소통행정 강화

원강수 원주시장은 29일 반곡동 월운정교 일원 도로개선공사 사업 현장을 직접 방문해 사업 효과를 점검하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다.

원강수 원주시장은 29일 반곡동 월운정교 일원 도로개선공사 사업 현장을 직접 방문해 사업 효과를 점검하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 갖고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 사업은 예산 1억2000만원이 투입돼 지난 7월 준공했다. 적은 비용으로 주민 편의 증진에 큰 효과를 낸 사례로 평가받고 있다.

이날 현장에는 반곡관설동 통장들이 함께 참여해 원주시에 감사를 전했으며, 주민들이 체감하는 생활 불편 사항과 개선 의견을 시장에게 직접 전달했다.

원주시는 앞으로도 시민들이 일상에서 변화와 편의를 체감할 수 있는 생활 기반 시설 확충을 위해 더욱 속도를 낼 방침이다.

원강수 시장은 "소규모 사업이라도 시민 생활과 밀접하고 실질적 체감 효과가 크다면 더욱 적극적으로 추진해야 한다"며 "예산 효율성을 극대화할 수 있는 우수사례를 적극 발굴하겠다"라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



