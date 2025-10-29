본문 바로가기
영덕군, 국제 H 웰니스페스타 준비 완료… 행사장 새단장

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.29 13:19

비치 클리너 활용, 깨끗하고 쾌적한 해변 마련

경북 영덕군은 오는 30일부터 다음 달 2일까지 열리는 국제H웰니스페스타의 행사 장소인 대진해변부터 덕천해변까지 비치 클리너 장비를 활용해 정비했다.

영덕군이 국제H웰니스페스타 행사 장소를 비치 클리너를 활용해 정비하고 있다.

영덕군이 국제H웰니스페스타 행사 장소를 비치 클리너를 활용해 정비하고 있다.

비치 클리너는 버려진 담배꽁초, 캔, 페트병, 깨진 유리, 비닐 등의 각종 생활 쓰레기를 모래 속 15㎝ 깊이까지 청소할 수 있고, 특히 태풍이나 호우 등의 영향으로 바다에서 떠밀려오는 해초, 유목 등을 신속하게 처리해 해변 백사장 환경 정비에 탁월하다.


경북도와 영덕군이 공동 주최하는 국제H웰니스페스타는 올해 '웰니스 더 가까이'라는 슬로건으로 세계 15개국과 대한한의사협회 등의 공신력 있는 단체들이 초청돼 K-한방에서 인도 전통 의학인 아유르베다까지 세계 유수의 자연 의학을 접할 수 있다.

또 국내외 웰니스 산업과 관광을 한 눈에 확인하고 체험할 수 있어 웰니스 트렌드와 웰니스 산업의 정수를 만끽할 수 있다.


영덕군은 이번 행사에서 △의료 치유체험 △생활 치유체험 △자연 치유체험 △음식 치유체험 △문화 치유체험 △웰니스 휴게 존 등을 운영하고 한방 진단, 요가, 오행 건강식, 등을 제공할 예정이다.


김광열 군수는 "4번째를 맞은 올해 국제H웰니스페스타는 영덕군이 국내외 웰니스 관광의 중심지로 자리매김하는 원년이 되는 해가 될 것"이라며 "이번 행사가 지역 경제 활성화와 관광산업 경쟁력 강화에 크게 이바지할 것으로 기대한다"라고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
