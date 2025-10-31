택스아이 운영사 ‘뉴아이’, AI와 디지털 전환 시대의 사업화 관련 강의 성료

AI 자산 세금 솔루션 플랫폼 '택스아이(TAX AI)'를 운영하는 뉴아이가 국내 주요 금융 행사에서 자사의 혁신적 서비스와 사업화 경험을 공유하며 디지털 금융 산업의 성장 방향을 제시했다. 이번 활동은 강연 및 세미나 발표와 함께 현장 홍보 부스를 운영해 금융 및 핀테크 업계 관계자들의 높은 관심을 끌었다.

뉴아이 김동현 대표는 부산 핀테크 허브에서 진행된 디지털 금융 전문인력 양성 과정에서 교육생들에게 세 차례 강연을 진행했다. 강연 주제는 'AI와 디지털 금융의 사업화'로, 인공지능 기술을 세무 분야에서 어떻게 활용할 수 있는지를 중심으로 자사의 실제 서비스 운영 경험을 바탕으로 설명했다. 해당 강연에서는 금융 산업에서의 인공지능 활용 사례와 디지털 전환을 통한 서비스 혁신 방향을 공유하며, 핀테크 산업 인재들이 디지털 기술을 현장 비즈니스로 연결할 수 있는 실질적 통찰을 제공했다.

이어 지난 18일에 부산 벡스코에서 열린 2025 부산금융주간 세미나에 초청되어 'AI 디지털 전환 시대 택스아이의 사업화 전략'이라는 주제로 강연을 펼쳤다. 해당 세미나에서는 세금 알고리즘의 디지털 전환 과정과 도메인 AI 기반 서비스 고도화 전략 등을 공유하며 디지털 금융 혁신의 방향성을 제시했다. 뉴아이는 부산금융주간의 공식 협력 기관으로 참여하여 부산 지역 금융인들과의 네트워킹을 통해 택스아이의 기술력과 시장성을 널리 알리는 계기가 되었다.

뉴아이 관계자는 "AI 세금 플랫폼인 택스아이는 단순한 세무 관리 서비스가 아닌, 시민들에게 실질적인 금융 혜택을 돌려주는 디지털 금융 인프라로 성장하고 있다"며 "앞으로도 공공기관, 금융권과 연계되며 사용자에게는 편의성을 세무사와 회계사에게는 새로운 수익 구조를 창출하는 서비스로 발전하겠다"고 밝혔다.

뉴아이는 지난해 국토교통부 부동산 서비스 창업경진대회에서 단독 대상을 수상한 이후 중소벤처기업부 TIPS, KB스타터스, IBK창공, 우리금융 디노랩, B-Fintech 20 등 다양한 공공 및 민간 지원 사업에 선정되며 기술력과 성장 가능성을 입증하고 있다. 현재 한국부동산원, 우리은행, 하나카드와 제휴하여 많은 자산 및 부동산 서비스를 선보이고 있으며 최근에 회원 20만 명을 돌파하였다. 고객정보 보호를 위해 ISO 27001 정보 보호 인증을 받았으며, AWS RDS의 보안 아키텍처에서 관리되어 고객정보를 외부 유출로부터 보호할 수 있게 최선을 다하고 있다.





