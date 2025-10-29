완도군, '2026 Pre 국제해조류박람회' 성공 기원 퍼포먼스

캘리그라피로 응원 메시지

전남 완도군은 '청정 완도 가을 섬 여행' 행사 마지막 날인 지난 26일 해변공원에서 '2026 Pre 완도국제해조류박람회' 성공 개최를 기원하는 퍼포먼스를 진행했다고 29일 밝혔다.

군에 따르면 이날 퍼포먼스는 '해조류, 전복하면 완도여라! 2026 Pre 완도국제해조류박람회 성공 개최를 기원합니다!'라는 문구를 캘리그라피로 써 내려가며 박람회 성공을 기원하는 형식으로 진행됐다.

완도군은 '2026 Pre 완도국제해조류박람회' 성공 개최를 기원하는 퍼포먼스를 진행했다. 완도군 제공

무대에는 이범우 완도부군수와 최정욱·지민 완도군의회 의원, 지역 어린이들이 함께 올라 응원의 메시지를 더했고, 관람객의 박수 속에 완성된 기원 문구가 공개됐다. 퍼포먼스가 끝난 뒤 박람회 추진위원회 위원들과 내빈들은 무대에서 '박람회 성공 개최'를 함께 외치며 의지를 다졌다.

'2026 Pre 완도국제해조류박람회'는 완도의 대표 해양자원인 해조류와 전복을 주제로 내년 5월 2~7일 6일간 해변공원 일원에서 열릴 예정이다. 행사 기간에는 국제 심포지엄과 수출상담회 등 해조류 산업의 미래 비전을 공유하는 다양한 프로그램이 마련된다.

군 관계자는 "모두가 한마음으로 박람회 성공을 염원한 뜻깊은 시간이 됐다"며 "해조류의 가치를 널리 알리고 완도의 위상을 높일 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.





