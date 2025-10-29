배동현 BDH재단 이사장, 그랜드슬램 달성한 BDH 파라스 격려

BDH 파라스 사격팀, 총 23개의 메달 휩쓸며 시·도 종합 우승까지 이끌어

배동현 BDH재단 이사장은 지난 10월 25일, 제45회 전국장애인체육대회(이하 전국장애인체전) 사격 종목이 열리고 있는 창원국제사격장을 직접 찾아, 이번 대회에서 압도적인 성적을 거둔 글로벌 장애인 스포츠단 'BDH 파라스' 사격팀을 격려했다.

BDH 파라스는 10월 22일부터 25일까지 나흘간 열린 이번 전국장애인체전 사격 종목에서 총 23개의 메달(金 19개, 銀 4개)을 휩쓸었다. 특히 출전한 4개 권총 종목(혼성 25m P3, 혼성 50m P4, 남자 공기권총 P1, 혼성 10m P5)에서 개인전과 단체전을 모두 석권하며 그랜드슬램을 달성했고, 전국장애인체전 신기록 3개를 수립하는 쾌거와 함께 연고지인 세종특별자치시에 사격 부문 시·도 종합우승이라는 최고 영예를 안겼다.

대회 1일차, BDH 파라스의 첫 금메달은 이번 대회에서 총 8개(金 6개, 銀 2개)의 최다 메달을 획득한 김정남 선수가 혼성 25m 권총 P3 개인전 SH1 종목에 출전해 1위를 차지하며 영예를 안았다. 이어 같은 종목 단체전에서는 BDH 파라스 김정남 선수, 조정두 선수, 최재윤 선수, 김연미 선수가 팀 합계 점수 1709점을 쏴 전국장애인체전 신기록을 달성하며 금메달을 추가했다.

대회 2일차에는 2024 파리 패럴림픽대회 금메달리스트 조정두 선수가 혼성 50m 권총 P4 SH1 종목에서 금메달을 목에 걸었으며, 해당 종목 단체전에서도 BDH 파라스 김정남 선수, 조정두 선수, 최재윤 선수가 1위로 금메달을 획득했다.

대회 3일차, 남자 공기권총 P1 개인전 SH1 종목에 출전한 조정두 선수는 합계 237점으로 전국장애인체전 결선 신기록을 달성하며 금메달을 획득했고, 그 뒤를 이어 김정남 선수가 은메달을 목에 걸었다. 이 종목 단체전 또한 BDH 파라스가 1위에 오르며 금메달을 더했다.

대회 마지막 날, 김정남 선수가 혼성 10m 권총 P5 개인전 SH1 종목에서 금메달을 획득했고, 팀 합계 점수 1065점을 기록한 BDH 파라스는 단체전에서 또 하나의 전국장애인체전 신기록과 함께 이번 대회의 마지막 금메달을 차지해 유종의 미를 거뒀다.

특히 이날, BDH 파라스 선수들을 격려하기 위해 창원국제사격장을 찾은 배동현 이사장은 개인전과 단체전에서 1위를 차지한 BDH 파라스 선수들에게 직접 금메달을 시상하며 뜻깊은 순간을 함께했다.

시상식을 마친 배동현 이사장은 "이번 대회에서 우수한 성과를 거둔 우리 선수들이 자랑스럽다."라며, "앞으로도 BDH 파라스는 선수들의 꿈을 지속적으로 응원하고 지원할 것이다."라고 격려의 말을 전했다.





