정샘물 뷰티, APEC CEO Summit 배우자 프로그램 공식 케이뷰티관 참여

- 정샘물 원장, ‘눈동자 퍼스널 컬러’를 주제로 K-뷰티의 본질적 가치 전파

- 한국 뷰티의 예술성과 철학을 오감으로 체험할 수 있는 트렌드 존 운영

메이크업 아티스트 정샘물의 철학과 노하우를 담은 뷰티 브랜드 '정샘물 뷰티(JUNGSAEMMOOL)'가 10월 28일부터 31일까지 경주 황룡원에서 열린 'APEC CEO Summit 2025' 배우자 프로그램 K-Beauty Pavilion(케이뷰티관)에 참가한다.

이번 행사는 글로벌 리더 배우자들이 K-뷰티 특유의 섬세한 색감과 조화를 직접 체험할 수 있도록 마련된 자리로, 정샘물 뷰티는 대한민국 대표 브랜드로서의 존재감을 다시 한번 입증했다.

정샘물 뷰티는 브랜드의 감각과 정체성을 담은 '트렌드 존(Trend Zone)'을 마련해 방문객들에게 특별한 경험을 제공했다. 'AI 퍼스널 컬러 측정' 서비스를 통해 눈동자 색, 피부 톤, 얼굴형을 분석해 맞춤형 쿠션 쉐이드를 제안하며 색조 전문성과 기술력을 보여줬다. 이 밖에도 DIY 키링 & 쿠션 케이스, 포토부스 등 다채로운 세션을 구성해 현장을 찾은 방문객들의 큰 호응을 얻었다.

29일에는 대한민국 대표 메이크업 아티스트 정샘물 원장이 '눈동자 퍼스널 컬러를 통해 본연의 아름다움을 찾는 법'을 주제로 세미나를 진행해 글로벌 리더 배우자들의 높은 관심을 받았다. 세미나는 퍼스널 컬러 이론을 기반으로, 개인의 고유한 선·색·결을 존중하고 K-뷰티의 핵심 가치인 '자연스러움 속의 조화'와 자신만의 컬러를 발견하는 과정을 중심으로 구성되었다.

특히, 이번 행사에서 소개된 '에센셜 스킨 누더 쿠션'은 정샘물 뷰티의 대표 베스트셀러로, 다수의 뷰티 어워드에서 1위를 차지한 제품이다. 30가지 글로벌 컬러 쉐이드를 갖춰 북미·유럽·중동 등 다양한 피부 톤을 아우르며, '고유한 아름다움을 존중하는' 브랜드 아이덴티티와 첨단 색조 기술력을 상징한다.

정샘물 뷰티 관계자는 "전 세계 여성들의 다양한 피부 톤을 위한 정샘물 뷰티의 지속적인 노력과 그 성과를 직접 소개할 수 있어 매우 뜻깊었다"며, "앞으로도 섬세한 색조 기술력과 브랜드 헤리티지를 바탕으로 글로벌 시장을 리드할 수 있는 제품을 선보일 계획"이라고 밝혔다.





