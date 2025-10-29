첨단산업 직주근접 ‘시흥거모 대방 엘리움’ 11월 분양 예정

- 인근 시흥 배곧·안산사이언스밸리 경제자유구역 인접... 직주근접 수혜 기대

- 대방산업개발, '시흥거모지구 대방 엘리움' 11월 중 분양 예고

정부가 국가 전략산업으로 추진 중인 '국가첨단 바이오 특화단지' 조성 사업이 본격화되면서, 경기 서남권의 새롭게 떠오르는 핵심 주거지구인 '시흥거모지구'가 새롭게 주목받고 있다.

경기 시흥 바이오특화단지는 경기경제자유구역인 배곧지구뿐만 아니라, 개발을 앞둔 정왕부지와 월곶역세권 부지, 시흥스마트허브 총 4개의 부지가 지정돼 있다. 이 중 바이오융복합연구단지로 개발할 배곧지구에는 종근당 등 선도기업과 함께 지난 9월 착공한 시흥배곧서울대병원(예정)이 들어선다. 여기에 지난 9월 안산사이언스밸리지구(ASV)가 경제자유구역으로 확정됨에 따라 더블 경제자유구역권역에 정주여건을 갖춘 최대 수혜 입지로 눈길을 모으고 있다.

이뿐만 아니라 반월·시화국가산단, 배곧서울대시흥캠퍼스 등 기존 산업벨트와의 시너지를 통해 경기 서남부권의 새로운 산업 중심지로 자리매김할 전망이다.

이처럼 고용과 투자가 집중되는 지역적 변화는 자연스럽게 '직주근접' 수요를 이끌고 있다. 산업단지의 구매력 높은 종사자와 몰리는 수요에 따라 생활 기반시설이 풍부하게 형성될 것으로 기대되기 때문이다. 또한, 최근 워라밸이 중요시되며 출퇴근 시간 비중을 줄이고 퇴근 후 저녁 있는 삶에 대한 바람이 투영된 것으로 볼 수 있다.

이러한 가운데 '시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ'가 11월 분양을 앞두고 있어 주목을 받는다.

'시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ'는 시흥거모공공주택지구 내 S-2BL, B-2BL 일원에 조성되며 선호도 높은 전용 84㎡, 122㎡ 중대형 평면으로 구성된다.

해당 단지는 반월·시화국가산업단지, 배곧신도시, 안산사이언스밸리(예정) 등 대규모 산업·연구단지가 차량 10분대 거리에 위치해 있으며, 산업·연구·주거가 결합된 직주근접형 첨단도시 프리미엄을 갖추고 있다.

인근 교통환경으로는 지하철 4호선과 수인분당선을 이용할 수 있는 신길온천역이 인접해 위치하고 있으며, 서해선, 신안산선(예정)을 이용할 수 있는 시흥시청역과 초지역을 통해 다양한 수도권 광역철도망을 이용함으로써 서울 주요 도심으로의 높은 접근성을 갖추었다.

단지 인근 도일초등학교가 도보 5분 거리에 위치해 있어 어린 자녀들의 안전한 통학이 가능하며, 시흥거모지구 내 계획 예정인 중학교(부지)와도 도보 5분 거리 입지에 있어 접근성이 매우 우수하다.

그리고 단지 바로 앞에 수변공원(예정)은 물론 약 2만 7천㎡ 규모의 산들공원 등 일상에 휴식을 더할 수 있는 쾌적한 자연환경도 품고 있다.

해당 단지의 견본주택은 시흥시 장곡동 일원에 마련될 예정이다.





