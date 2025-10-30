스카이브, CAOS Asia-Pacific 2025서 'AI 기반 인공관절 수술 계획' 기술 공개

정형외과 컴퓨터 보조 수술 분야의 최신 지견을 공유하는 권위 있는 국제 학회 'CAOS Asia-Pacific 2025'가 지난 24~25일 서울 가톨릭대학교에서 성황리에 개최된 가운데, ㈜스카이브(대표 강경탁)의 AI 기반 수술 계획 기술이 주목받았다.

대한정형외과컴퓨터수술학회 주최로 열린 이번 학회에서 스카이브는 24일 'AI 기반 인공관절 수술 계획'을 주제로 자사의 혁신적인 연구 성과를 발표했다.

이 기술은 인공관절 수술 전, 환자의 MRI 영상을 AI가 자동으로 분석하여 3D 모델을 생성하고 수술 계획에 필요한 해부학적 랜드마크를 검출하는 통합 솔루션이다. 이를 통해기존에 1시간 이상 걸리던 수동 작업을 25초 이내로 단축시켜 의료 현장의 효율성을 극대화했다.

또한 뼈 부종(edema)이 있는 복잡한 사례에서도 3D 모델 오류를 최소화하여 수술 계획의 정밀도를 보장한다. 스카이브의 기술로 생성된 정밀 3D 수술 계획은 환자 맞춤형 수술 가이드(PSI) 및 네비게이션, 로봇 수술 등에 폭넓게 활용된다.

스카이브는 '대퇴골 사이즈 측정장치' 관련 특허로 '2024 대한민국 우수특허대상'을 수상하는 등 2017년부터 올해까지 5차례 우수특허대상을 수상한 바 있으며, 국내 식약처(MFDS) 및 미국 FDA 인증을 획득해 삼성서울병원, 세브란스병원 등 국내 주요 대학병원에서 널리 사용되고 있다.

스카이브 강경탁 대표는 "이번 발표는 스카이브의 AI 기술력이 집약된 결과물로, 인공관절 수술 분야의 디지털 혁신을 이끌어갈 핵심 기술"이라며 "앞으로도 AI, 증강현실(AR), 가상현실(VR) 기술을 의료 현장에 접목하여 수술의 정확성과 환자 만족도를 높이고 글로벌 시장을 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





