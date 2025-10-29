강원도교육청·도, 2026년도 비법정 교육 협력사업 '분담 비율 동결' 합의

강원교육청-강원도, 강원특별자치도교육행정협의회 개최

지방소멸 극복 위해 '농어촌유학 지원 확대' 협력

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)과 강원특별자치도(도지사 김진태)는 28일 도교육청에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육행정협의회'를 개최했다.

신경호 강원특별자치도교육청 교육감과 김진태 강원특별자치도지사가 지난 28일 도교육청에서 '2025년 제2회 강원특별자치도교육행정협의회'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협의회는 신경호 교육감과 김진태 도지사가 공동의장으로 주재했으며, △2026년도 비법정 협력사업 분담 비율 결정 △법정전입금 세출예산 편성 및 전입 시기 협의 △강원특별자치도교육청 학생맞춤통합지원 체계구축 협조 등 3개 안건에 대한 협력 방안을 논의했다.

특히, 국가 세수 감소 등 어려운 재정 여건에도 불구하고, 양 기관은 지속 가능한 교육 협력의 중요성에 공감하고 2026년도 비법정 협력사업 분담 비율을 2025년과 동일하게 동결하기로 합의했다. 이를 통해 도민 복리 증진을 위한 상호 협력을 강조했다.

지방소멸 위기 극복을 위한 '농어촌유학 활성화' 방안도 심도 있게 논의되었다. 2026년에는 농어촌유학생 체류비 지원 기간을 2년으로 연장하여 총 20억 원 규모의 사업비를 투입할 계획이다.

또한, 2026년 3월 시행될 '학생맞춤통합지원법'에 발맞춰 학교·교육청·지자체가 연계하는 유기적인 학생맞춤통합지원 체계 구축에도 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

신경호 교육감은 "교육은 세대를 잇는 긴 호흡의 투자이며, 도와 교육청의 협력은 강원교육의 미래를 단단하게 만들 것"이라며, "인공지능(AI)과 학령인구 감소, 지역소멸 등 복합적인 과제를 해결하기 위해 교육청의 전문성과 도청의 행정 역량이 유기적으로 연결될 때 모든 아이들에게 공정한 출발선을 제공할 수 있다"며 "멀리 가려면 함께 가라"는 말처럼 상생협력으로 안정적인 교육 환경을 조성하겠다"고 말했다.

한편, 강원특별자치도교육행정협의회는 교육·학예에 관한 사업을 강원특별자치도교육청과 강원특별자치도가 공동으로 협력하여 실행하기 위해 매년 개최하는 협의기구다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>