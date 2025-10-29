파인트리테라퓨틱스, 670억 시리즈B 투자유치

단백질 분해 플랫폼 '앱렙터(AbReptor)'

누적 투자금 약 1300억…항암제 개발 가속

미국 케임브리지 소재 파인트리테라퓨틱스는 최근 4700만달러(약 674억원) 규모의 시리즈B 투자 유치를 마무리했다고 29일 밝혔다. 지난해 시리즈A 익스텐션(Series AExtension)을 포함해 누적 투자금액은 9050만달러(약 1298억원)에 달한다.

이번 투자 라운드는 당초 목표를 초과 달성하며 마감됐다. DSC인베스트먼트, 위드윈인베스트먼트, 스틱벤처스, 삼호그린인베스트먼트, 에이티넘인베스트먼트, 에스앤에스인베스트먼트, SJ인베스트먼트파트너스, 스마일게이트인베스트먼트, 가우스캐피탈매니지먼트 등 기존 투자자들이 후속으로 참여했고, 신규 투자자로는 한국투자파트너스와 SV인베스트먼트가 합류했다.

파인트리테라퓨틱스는 2019년 설립된 항체 기반 단백질 분해 신약 개발 기업이다. 세포막 수용체 및 세포 외 단백질을 표적으로 하는 차세대 단백질 분해 기술(TPD)을 개발하고 있다. 회사의 핵심 플랫폼인 앱렙터는 이중 및 다중 특이성 항체 구조를 이용해 질병 유발 단백질을 선택적으로 제거한다. 기존 티로신키나제억제제(TKI)나 면역관문억제제 치료에 내성을 보이는 종양에서도 강력한 효능을 입증했다.

특히 앱렙터 플랫폼은 기존 항체·약물접합체의 한계를 극복할 수 있는 신개념 분해형 항체·약물접합체로 확장되고 있으며, 염증성질환 및 면역학 영역으로 응용 범위를 넓히고 있다.

파인트리테라퓨틱스는 지난해 7월, 아스트라제네카와 상피세포성장인자수용체(EGFR) 표적 분해 항체 후보물질에 대한 글로벌 독점라이선스 옵션 계약을 체결했다. 계약은 마일스톤(단계별 기술료) 및 로열티를 포함해 총 5억달러 규모였다. 이를 통해 글로벌 제약사로부터 독창적인 단백질 분해 플랫폼의 확장성과 응용력을 인정받으며, 글로벌 협력 네트워크를 확장하고 있다.

이번 투자금은 선도 항암 파이프라인의 임상시험계획서(IND) 준비 및 임상 1상, 신규 퍼스트인클래스 다중특이성 분해제 약물 후보 확장, 글로벌 제약사와의 전략적 공동연구 추진 등에 사용될 예정이다.

송호준 파인트리테라퓨틱스 대표는 "앱렙터 플랫폼은 다양한 수용체티로신키나제(RTK) 표적에서 일관된 탁월한 효능과 낮은 부작용을 전임상 실험에서 보여주고 있다. 기존 치료에 반응하지 않는 불치 혹은 난치암종에서도 극복 가능성을 제시하고 있다"며 "이번 투자를 통해 임상 1상 진입을 가속화하고, 혁신적인 단백질 분해 치료제 개발에 속도를 높일 계획"이라고 말했다.





