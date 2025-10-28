오픈AI, 재자본화 완료‥MS, 오픈AI 영리법인 지분 27% 확보

생성형 인공지능(AI) 챗GPT 개발사인 오픈AI가 재자본화를 통해 비영리 단체가 자회사인 영리법인을 지배하는 구조를 강화했다. 동시에 마이크로소프트(MS)는 오픈AI와의 새로운 파트너십 계약을 체결하고 영리 법인의 지분 27%를 확보했다.

오픈AI는 28일(현지시간) 이 같은 내용의 성명을 발표했다.

회사는 비영리 법인 명칭을 오픈AI 파운데이션으로 변경했다. 새로운 지배구조에서 비영리 법인은 영리 법인의 지분 26%(1300억달러 규모)를 보유하게 된다. 오픈AI의 영리 법인은 오픈AI 그룹 PBC로 변경된다.

동시에 MS는 영리 법인 지분 27%를 갖게 되며 지분 가치는 1350억달러 규모다. 또한 MS는 오픈AI의 범용 인공지능(AGI)을 포함한 핵심 기술에 2032년까지 독점적으로 접근할 수 있는 권리를 얻게 됐다. 오픈AI 컴퓨팅에 대한 우선 협상권은 더 이상 갖지 않는다. 다만 오픈 AI는 MS의 클라우드 서비스 애저 사용을 위해 2500억달러 규모를 투자하기로 했다.

오픈AI는 "OpenAI가 기업으로서 더 성공할수록 비영리 법인의 지분 가치는 더 커지고, 비영리 법인은 이를 자선 활동에 자금을 지원하게 될 것"이라고 밝혔다.

