트럼프, 미중 정상회담 "중요한 만남…매우 잘 될 것" 기대

세종=김평화기자

입력2025.10.28 21:48

29일 韓美, 30일 美中 정상회담 진행

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 "중요한 만남"이라며 "매우 잘 될 것"이라고 자신감을 보였다.


트럼프 대통령은 이날 일본 도쿄에서 열린 기업인 행사에서 "우리는 (29일) 한국으로 간다. 그리고 그다음 날, 여러분도 들었겠지만 시 주석을 만날 예정"이라며 이렇게 언급했다. 중국과의 정상회담이 "사실 모두에게 훌륭한 회담이 될 것"이라고 말하기도 했다.

도널드 트럼프 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 대통령. 연합뉴스

트럼프 대통령은 말레이시아와 일본을 거쳐 내일 아시아태평양경제협력체(AEPC) 참석을 위해 한국을 방문한다. 1박 2일간 머물며 첫날에는 경주에서 이재명 대통령과 한미 정상회담을 할 예정이다. 30일에는 부산에서 시 주석과 미·중 정상회담을 하기로 했다.


트럼프 대통령은 APEC 행사 참석을 위해 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와도 내일 한국에서 만나겠다고 예고한 상태다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
