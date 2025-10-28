100만 유튜버 납치·살해 시도한 2인조…경찰, 구속영장 신청

경찰, 살인미수 혐의 추가 적용

돈 주겠다며 불러내 납치…200㎞ 이동

인천 아파트 지하 주차장에서 유명 유튜버를 납치·살해하려 한 혐의를 받는 남성 2명에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

28일 인천 연수경찰서는 공동감금 등 혐의로 체포된 A씨 등 20~30대 남성 2명에게 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

A씨 등은 지난 26일 오후 10시 40분께 인천 연수구 송도동의 한 아파트 지하 주차장에서 30대 남성 유튜버 B씨를 차량에 납치하고 둔기로 여러 차례 때려 살해하려 한 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과, 이들은 돈을 주겠다며 B씨를 그가 사는 아파트 주차장에 불러낸 뒤 차량에 태워 약 200㎞ 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 나타났다.

B씨는 A씨 일당과 만나기 직전 신변에 위협을 느낀다며 경찰에 미리 신고했다. 신고받고 출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 차량을 추적해 전날 오전 2시 40분께 충남에 있던 A씨 일당을 현행범으로 붙잡았다.

B씨는 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었지만, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

B씨는 구독자가 100만명이 넘는 유명 게임 유튜버로 전해졌다.

B씨는 경찰에서 "A씨 일당으로부터 받을 돈이 있다"는 취지로 진술했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>