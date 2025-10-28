"AI 경쟁력 확보 위해선 대기업·스타트업 긴밀히 협력해야"

'글로벌 초격차 테크 컨퍼런스' 패널토론

"오픈AI·MS처럼 협력 모델 구축 필요"

"스타트업 하청 구조 아닌 파트너십으로"

우리나라가 인공지능(AI) 강국으로 도약하기 위해선 대기업과 스타트업 간 상생 생태계가 구축돼야 한다는 데 업계 의견이 모였다. 대기업의 자원과 스타트업의 혁신성이 결합해야 초격차 기술력을 확보할 수 있다는 의미다.

백준호 퓨리오사AI 대표는 28일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스'에서 "현재 AI의 혁신성과 발전 속도를 볼 때 우리도 대기업 리소스와 스타트업의 혁신성을 결합해야 파괴적인 일을 만들고 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다"며 "과거처럼 스타트업이 대기업의 하청 역할을 하는 구조로는 새로운 시장을 만들기 어렵다"고 강조했다.

28일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스'에서 '한국의 AI 대전환(AX)을 이끌 혁신 AI 스타트업 육성'을 주제로 패널 토론이 진행되고 있다. 왼쪽부터 공득조 광주과학기술원 부원장, 조경원 중소벤처기업부 창업정책관, 배순민 KT AI2X 랩 상무, 제러드 퀸시 데이비스 미스릴(Mithril) 최고경영자(CEO), 백준호 퓨리오사AI 대표, 채명수 노타 대표, 조원영 SW정책연구소 실장. 이성민 기자 AD 원본보기 아이콘

그는 "글로벌 시장에서도 파괴적인 혁신을 주도하는 기업 중 상당수가 스타트업에서 나오고 있는데, 이들은 대기업과도 매우 굳건한 협력을 구축하고 있다"며 "오픈 AI와 마이크로소프트(MS), 그리고 앤트로픽과 아마존웹서비스(AWS)의 협업이 그 예"라고 말했다.

글로벌 초격차 테크 컨퍼런스는 인공지능(AI) 등 딥테크 스타트업의 신기술 전략 확보와 글로벌 진출을 촉진하기 위해 국내외 스타트업, 전문가, 대기업, 공공기관, 벤처캐피털(VC) 등이 함께하는 국내 최대 규모의 기술 포럼이다.

개막식 첫날 패널토론에선 '한국의 AI 대전환(AX)을 이끌 혁신 AI 스타트업 육성' 주제로 정부와 학계·산업계 인사들이 AI 창업국가로 도약하기 위한 방안을 논의했다. 토론은 공득조 광주과학기술원 부원장이 진행을 맡고, 조경원 중소벤처기업부 창업정책관, 배순민 KT AI2X 랩 상무, 제러드 퀸시 데이비스 미스릴(Mithril) 최고경영자(CEO), 백준호 퓨리오사AI 대표, 채명수 노타 대표, 조원영 SW정책연구소 실장이 참여했다.

채명수 노타 대표는 "오픈이노베이션(개방형 혁신) 취지는 대기업과 스타트업이 서로 윈윈(win-win)하는 관계를 만들어나가기 위해서인데, 그 윈윈의 정의가 서로 다른 경우가 많다"며 "가장 이상적인 공생 관계는 서로 로드맵을 공유하고 신뢰 기반으로 소통하는 수준이 돼야 한다"고 말했다.

AI 기술 경쟁력을 확보하기 위해 인재·데이터·인프라가 선순환을 이뤄야 한다는 의견도 제시됐다. 조원영 실장은 "세 요소 모두 난제이지만, 어느 한 요소를 잘 잡아서 마중물 정책을 만들면 다른 요소는 따라오는 선순환이 구축된다"며 "예컨대 AI 연구기관을 정부가 초기부터 지원해준다면 외국의 연구소들이 이들과 사업하기 위해 이들에 뒤따라 투자할 수도 있는 것"이라고 했다.

스타트업의 사회적 인식을 긍정적으로 바꿔야 한다는 제언도 나왔다. 제러드 퀸시 데이비스 CEO는 "과거 많은 스타트업이 스케일업 등에 어려움을 겪었던 이유는 스타트업 자체가 리스크가 크다는 생각 때문이었다"며 "꾸준한 지원과 사회적 공감대 형성을 통해 스타트업이 긍정적인 이미지를 얻으면 창업이 늘고 생태계 전체가 성장할 것"이라고 했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 28일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스 개막식'에서 축사를 하고 있다. 중소벤처기업부 원본보기 아이콘

한편 이번 행사는 산업 분야 딥테크 스타트업의 중요성을 고려해 다음달 2일까지 경북 경주에서 열리는 '아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간'의 공식 부대행사로 추진됐다.

한성숙 중기부 장관은 축사에서 "딥테크 스타트업 육성은 글로벌 기술 주도권 확보에 필수적이고 정부와 민간이 공동으로 추진해야 할 핵심 과제"라며 "딥테크 스타트업이 이번 행사를 통해 글로벌 시장에서 더 큰 비전을 실현해 대한민국의 새로운 성장엔진으로 이어지길 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>