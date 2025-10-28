본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

진도군, 대한민국범죄예방대상 '행안부 장관상'

호남취재본부 정승현기자

입력2025.10.28 16:55

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

위기청소년 보호·디지털 성범죄 예방

진도군이 사회적 약자보호에 앞장서면서 행정안전부장관 표창을 수상했다. 진도군 제공

진도군이 사회적 약자보호에 앞장서면서 행정안전부장관 표창을 수상했다. 진도군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 진도군이 청소년 보호와 범죄예방 정책 추진 성과를 인정받아 정부 표창을 받았다.


군은 28일 경찰청과 중앙일보, JTBC가 공동 주관한 '제10회 대한민국 범죄예방대상' 시상식에서 사회적 약자 보호 부문 '행정안전부 장관상'을 수상했다.

'대한민국 범죄예방대상'은 안전한 지역사회를 만들기 위해 각 분야에서 모범적인 범죄예방 활동을 펼친 기관·단체·기업에 수여되는 상이다.


군은 ▲위기 청소년 보호 및 조기 지원 ▲디지털 성범죄 예방 ▲유관기관 협력체계 강화 ▲학교폭력·온라인도박 예방교육 등에서 탁월한 성과를 거둔 점이 높이 평가됐다.


특히 진도청소년복지센터는 도서지역 특성을 반영해 위기 청소년을 적기에 발굴하고, 보호관찰 청소년 대상 상담 및 지원을 강화하는 등 사전 예방 중심 보호체계를 구축했다. 또 인공지능 합성영상(딥페이크) 등 신종 범죄예방 교육을 확대하며 지역 청소년 안전망을 강화하고 있다.

김희수 군수는 "청소년이 안전하고 존중받는 환경을 만들기 위해 군민과 함께한 노력이 결실을 맺었다"며 "앞으로도 아이들이 진도에서 마음껏 꿈을 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기