멕시카나치킨, ‘와삭칸’…숨길 수 없는 와삭함에 매콤한 매력을 더하다

소리까지 바삭한 독보적인 식감 그리고 제품 특유의 매력적인 매콤함으로 치킨의 새로운 트렌드를 만들어가고 있는 멕시카나의 '와삭칸'이 제품에 대한 소비자들의 선호도 증대와 함께 지속적인 판매량 상승 곡선을 그리며 인기의 고공행진을 계속 이어 나아가고 있다.

멕시카나치킨의 '와삭칸'은 "숨길 수 없는 와삭함! 극칸의 와삭칸"이라는 컨셉으로 기존 매운 맛 후라이드 제품들과의 차별화에 중점을 두고, 지금까지 다른 제품에서는 느낄 수 없었던 바삭한 식감을 대폭 강화하는데에 주력하여 개발된 제품이다. 또한, 겉부터 속까지 고루 매콤한 맛과 바삭한 크럼의 식감이 조화를 이루어 누구나 부담 없이 제품을 즐길 수 있어, '치필링'에 이은 또 한번의 메가히트를 기록하며 멕시카나 치킨 브랜드에 대한 소비자들의 관심과 인지도 상승에도 큰 효과를 거두고 있다.

멕시카나는 '와삭칸'의 메가히트에 따른 제품 카테고리의 확장과 차별화 전략을 통하여 브랜드 경쟁력을 한 층 높이고, '와삭칸'과 연계한 다양한 프로모션과 이벤트를 전개하여 제품 인지도 확산 및 고객 소통 강화로 보다 폭넓은 고객층을 확보해 나아갈 계획이라고 전했다. 이에 따라 멕시카나는 '와삭칸' 제품 홍보를 위하여 각종 프로모션을 통한 혜택은 물론 소비자 체험단 활동 등 다채로운 마케팅 활동을 지속 전개하며 소비자들의 뜨거운 관심과 호응이 이어지고 있다.

멕시카나는 최근 '와삭칸'의 독특하고 트렌디한 컨셉에 맞게 창의적인 소재를 활용한 광고를 선보이며 소비자들의 시선을 사로잡고 있다. 제품 컨셉과 어울리는 '독창성'과 '톡특함'이 돋보이는 테마를 선정하여 총 3가지 버전으로 제작된 이번 '와삭칸' 광고 영상은 멕시카나가 기존에 선보여 왔던 영상들과는 달리 제작 과정에 AI가 활용되었으며, 영상에 SF적인 요소가 가미되어 보는 이들로 하여금 호기심을 자극한다. 또한, 빅모델의 활용 없이도 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡는 높은 완성도로 제품의 인지도와 판매량 상승에 견인 역할을 톡톡히 해내고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 "'와삭칸'은 독특함과 차별화를 컨셉으로 급변하는 소비자 니즈와 최근 소비 시장의 트렌드를 적극 반영하여 오랜 연구 기간과 각고의 노력 끝에 고객 분들께 선보이게 된 제품이다. 바삭함과 매콤함의 조화를 통한 맛의 재해석에 중점을 두고 제품이 기획된 만큼 '와삭칸'만이 가진 독특한 매력을 통하여 고객 분들께 큰 만족을 선사할 수 있을 것이라고 확신한다. '와삭칸'과 멕시카나치킨에 앞으로도 고객 여러분들의 변함없는 관심과 성원 부탁드리며, 보다 나은 품질과 서비스로 보답할 수 있도록 항상 최선의 노력을 다 할 것을 약속드린다."라고 전했다.

한편, 멕시카나가 선보인 이번 '와삭칸' 광고 영상은 멕시카나치킨 공식 유튜브 채널을 비롯한 다양한 매체를 통하여 만나볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>