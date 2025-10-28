순천만국가정원서 멕시코 '망자의 날 축제' 재현

유네스코 문화유산…글러벌 정원 외연 확대

전남 순천시는 지난 25일 순천만국가정원에서 글로벌 문화정원 페스티벌 일환으로 멕시코 전통축제 '망자의 날'을 현지와 똑같이 재현한 '멕시코 망자의 정원 축제'를 성황리에 열었다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 '세계정원, 각국의 문화를 입다'를 주제로, 멕시코 전통 고유문화를 오감으로 체험할 수 있도록 기획된 참여형 축제다. '망자의 날'은 멕시코 대표 축제로 지난 2008년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐으며, 매년 11월 1일과 2일 고인을 추모하며 삶을 기념하는 사후세계에 대한 축제다.

행사에서는 '해골가면 만들기', '페이스페인팅', '머리꽃 장식 만들기' 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 체험 행사가 운영됐으며, 마리골드 꽃길과 해골 조형물, '파펠 피카도(papel picado)'로 꾸며진 현장은 관람객들의 눈길을 사로잡아 직접 참여를 유도했다.

멕시코정원 일대는 코스프레 복장을 한 아이들과 가족 단위 방문객들로 붐볐고, SNS를 통한 인증사진과 후기 게시물이 잇달아 올라왔다. 관람객들은 게시물에서 "국가정원이 포함한 세계정원의 특별한 문화 축제의 새로운 가능성을 보이며, 축제를 넘어 체험, 학습, 관광, 외교 요소를 모두 담아냈다"고 호평했다.

노관규 시장은 "이번 축제는 세계 각국 문화를 정원 안에 담아내는 참신한 시도로, 관람형 공간을 체험과 교류의 장으로 확장했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 세계 각국 정원에 문화적 스토리텔링을 입혀 순천만국가정원이 보여줄 수 있는 세계 속 문화정원으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

한편 순천만국가정원은 '글로벌 문화정원 페스티벌' 행사 추진으로 국가별 특색있는 문화 특색을 담은 프로그램을 지속적으로 추진하고 있다. 지난 20일에는 프랑스정원에서 '가든 투 테이블(Garden to Table)' 행사를 통해 프랑스 식문화와 접목한 정원문화를 선보였으며, 이번 멕시코정원 축제까지 더해지며 정원의 다양한 프로그램이 준비돼 관람객들에게 생생한 즐거움을 주고 있다. 순천만국가정원은 올해 관람객 450만명 달성 목표를 무난히 달성할 것으로 예상된다.





