[단독] 대학 특강서 여고생 상대 '성희롱 발언' 파문

'첫 키스·첫 경험' 등 부적절 발언 제기

학교, 교육청·경찰 보고…학생 경위서 확보

대학 “진심으로 사과, 재발 방지 대책 마련”

교수 “성교육 취지 설명…성경험 질문 없어”

광주지역 한 대학 특강에서 여고생들을 상대로 성희롱성 발언이 있었다는 주장이 제기돼 파문이 확산하고 있다. 학교는 즉각 교육청과 경찰에 보고했고, 두 기관은 조사에 착수했다. 대학 측은 사과했으나, 해당 교수는 발언 사실을 전면 부인했다.

28일 아시아경제 취재를 종합하면 광주지역 모 여고 1학년 학생 10여명은 지난 21일 오전 한 대학 사회복지학과 체험·학과 소개 특강에 참여했다. 그러나 강의 도중 담당 여교수가 '첫 키스는 언제 해봤냐', '첫 경험은 언제냐' 등 강의와 무관한 발언을 했다는 주장이 제기됐다. 학생들은 해당 발언으로 성적 수치심을 느꼈다고 진술한 것으로 알려졌다.

학교 측은 같은 날 점심 무렵 사실을 접수한 뒤 곧바로 대학 측에 항의하고, 교육청과 경찰에 보고했다. 학교 측 관계자는 "성 관련 문제는 예민한 사안인 만큼 교육청과 경찰에 보고했고, 학생들에게 경위서를 제출받았다"고 설명했다.

경찰과 교육청도 사안을 접수받아 관련 절차를 진행하고 있다. 경찰 관계자는 "현재 접수돼 내사 중"이라고 밝혔다. 광주시교육청 관계자는 "전담 조사관 배정 또는 학교 자체 조사 방식으로 진행되며, 학교폭력예방법에 따른 절차가 이뤄지고 있다"고 설명했다.

해당 대학은 지난주 학생과 교직원을 대상으로 공식 사과를 진행했다. 대학 관계자는 "현재 조사 중이며, 조만간 대책위원회를 열 예정이다"며 "학생들이 상처받은 부분에 대해 죄송하게 생각하며, 재발 방지를 위해 매뉴얼에 따라 절차를 진행하겠다"고 밝혔다. 이어 "사안을 접했을 때 당혹스러웠지만, 학생과 학부모 입장을 고려해 진심으로 사과드렸다. 추가 피해 없이 학업에 전념할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

해당 교수는 본지와 통화에서 발언 사실을 전면 부인했다. 그는 "비누 만들기 체험을 하던 중 청소년 지도사 직업에 대해 잠깐 설명했을 뿐"이라며 "여학생들을 붙잡고 성관계를 묻는다는 것은 있을 수 없는 일"이라고 말했다. 또 "청소년 지도사는 국가자격증으로, 성교육을 포함한 청소년 지도를 담당한다"며 "성인이 될 학생들에게 성교육 차원에서 설명했을 뿐 성 경험 여부를 물은 사실은 없다"고 해명했다.

학부모들은 강하게 반발했다. 한 학부모는 "한창 민감한 시기의 여고생들에게 그런 발언을 했다는 게 황당하다"며 "딸을 키우는 부모 입장에서 도저히 납득할 수 없는 일이다"고 말했다.





