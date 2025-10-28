오산시, 코리아그랜드페스티벌 참가…지역화폐 5% 캐시백 적립

경기도 오산시는 오는 29일부터 다음 달 9일까지 열리는 전국 소비 진작 축제 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 지역화폐 '오색전' 결제 고객을 대상으로 5% 캐시백을 지급하는 특별 이벤트를 진행한다.

행사 기간 관내 연 매출 30억원 미만의 소상공인 업소에서 오색전으로 결제할 경우 결제금액의 5%가 즉시 캐시백 형태로 지급된다. 캐시백 지급 한도는 1만원이다.

참여를 위해서는 '경기지역화폐' 앱에 오색전 카드를 등록해야 한다. 지급 내역은 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다. 이벤트 기간에는 현재 시행 중인 오색전 충전 인센티브 10%를 합쳐 최대 15%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

이권재 오산시장은 "이번 행사가 오산시민에게도 실질적인 혜택이 돌아가도록 하기 위해 캐시백 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 지역 상권 활성화와 소상공인 경영안정을 위한 다양한 지원책을 이어가겠다"고 말했다.





