본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

오산시, 코리아그랜드페스티벌 참가…지역화폐 5% 캐시백 적립

정두환기자

입력2025.10.28 14:30

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 오산시는 오는 29일부터 다음 달 9일까지 열리는 전국 소비 진작 축제 '코리아 그랜드 페스티벌' 기간 지역화폐 '오색전' 결제 고객을 대상으로 5% 캐시백을 지급하는 특별 이벤트를 진행한다.

오산시, 코리아그랜드페스티벌 참가…지역화폐 5% 캐시백 적립
AD
원본보기 아이콘

행사 기간 관내 연 매출 30억원 미만의 소상공인 업소에서 오색전으로 결제할 경우 결제금액의 5%가 즉시 캐시백 형태로 지급된다. 캐시백 지급 한도는 1만원이다.


참여를 위해서는 '경기지역화폐' 앱에 오색전 카드를 등록해야 한다. 지급 내역은 앱을 통해 실시간 확인이 가능하다. 이벤트 기간에는 현재 시행 중인 오색전 충전 인센티브 10%를 합쳐 최대 15%의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

이권재 오산시장은 "이번 행사가 오산시민에게도 실질적인 혜택이 돌아가도록 하기 위해 캐시백 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 지역 상권 활성화와 소상공인 경영안정을 위한 다양한 지원책을 이어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기