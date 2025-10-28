한양대학교 박물관, ‘박물관에서 만나는 아랍’ 개최

아랍 문화와 예술의 다양성 조명

한양대학교 박물관이 ICOM Korea와 공동으로 오는 30일 오후 7시 '박물관에서 만나는 아랍' 온라인 강연을 개최한다.

이번 강연은 다음 달 11일부터 17일까지 아랍에미리트 두바이에서 열리는 국제박물관협의회(ICOM) 두바이 총회를 앞두고, 이슬람 문명과 아랍 문화의 역사·예술적 가치·박물관의 국제적 역할을 조명하기 위해 마련됐다.

강연에는 국내 대표 이슬람 문화 연구자이자 전 한양대박물관장인 이희수 교수가 '신의 목소리를 보다: 이슬람 예술과 문명'을 주제로 발표한다. 이어 장인경 철박물관 관장이 'ICOM과 문화의 정치'를 주제로 강연을 진행한다.

한양대는 국내 대학 가운데 유일하게 ICOM Dubai 2025 공식 프로그램인 대학박물관위원회(UMAC)·과학기술박물관위원회(CIMUSET) 공동 세션에 참가한다. 한양대박물관은 2024년에 성공적으로 개최한 'CEMENT: MOMENT' 프로젝트를 국제 무대에서 발표하며, 한국 대학박물관의 연구·전시 역량을 세계에 소개할 계획이다.

안신원 한양대박물관장은 "이번 강연은 박물관을 매개로 아랍 문명과 이슬람 문화에 대한 이해를 넓히고, 한국 박물관계의 국제 교류를 활성화하는 계기가 될 것"이라며 "문화다양성과 지식 공유의 가치를 확산하는 자리가 되길 기대한다"고 밝혔다.

이번 강연은 박물관과 아랍 문화에 관심 있는 누구나 참여 가능하며, 참여 방법은 한양대박물관 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





