뉴아이피아, 고기능 더마코스메틱 ‘더마젼시’ 국내 공식 앰배서더 모집

고기능 더마코스메틱 브랜드 더마젼시(DERMAGENCY)를 운영하는 뉴아이피아(New Ipia)가 브랜드 가치를 함께 전할 국내 공식 앰배서더를 모집한다고 밝혔다.

더마젼시는 피부과학 기반의 고기능 포뮬러와 정제된 성분 연구를 통해 피부 본연의 회복력과 균형을 강화하는 프리미엄 더마코스메틱 브랜드로 주목받고 있다. 이번 앰배서더 프로그램은 단순한 제품 홍보를 넘어 신제품 아이디어 기획과 창의적인 협업 프로젝트를 함께 만들어가는 브랜드 파트너십 프로그램으로 기획됐다.

선정된 앰배서더는 더마젼시의 신제품 개발과 캠페인 과정에 직접 참여하며, 소비자와 브랜드를 연결하는 주요 커뮤니케이터로 활동하게 된다.

모집은 11월 1일부터 시작되며, 본격적인 활동은 12월부터 진행된다. 지원 방식은 공개 지원이 아닌 내부 심사를 통해 선정된 파트너에게 공식 채널을 통해 개별 DM 초대가 발송되는 방식이다.

앰배서더에게는 매달 신제품 2종 이상 증정, 공식 쇼핑몰 포인트 지급, 신제품 개발 및 브랜드 협업 프로젝트 참여 기회 등 다양한 혜택이 제공된다.

뉴아이피아 관계자는 "더마젼시 앰배서더는 단순한 체험단이 아니라 브랜드의 철학과 감성을 함께 전할 창의적인 파트너"라며 "피부 과학적 이해와 감각적인 뷰티 인사이트를 지닌 분들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 전했다.

더마젼시는 피부 본연의 회복 메커니즘에 집중하며, '피부과학(Science)'과 '감성(Emotion)'의 균형을 철학으로 삼는 브랜드다. 모든 제품은 피부 자극을 최소화하고 유효성분 전달 효율을 극대화하도록 설계돼 건강하고 지속 가능한 아름다움을 제안한다.





