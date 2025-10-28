화순군, 이륜자동차 '출장 검사' 서비스 시행

내달 3~7일 진행…"군민 불편 해소"

전남 화순군이 한국교통안전공단과 합동으로 이륜자동차 출장 검사 서비스를 시행한다.

28일 군에 따르면 이번 이륜자동차 출장검사 서비스는 지역 내 이륜자동차 검사시설 부재로 인한 군민 불편 해소를 위해 추진됐다.

화순군 청사 전경.

출장검사 대상은 지난 2018년 1월 1일 이후 제작·신고된 배기량 50~260cc 중·소형 이륜자동차이며, 검사 기간은 내달 3~7일까지 진행된다.

특히 올해부터는 기존 환경 검사에 더해 제동장치, 등화장치 등 검사 항목이 확대됨에 따라 전조등이나 방향지시등 등 등화장치 불량이 발견될 시 재검사를 받아야 하므로 소유자들은 사전에 차량 상태를 점검할 필요가 있다.

이번 출장 검사는 내달 3일 도곡면행정복지센터, 4일 화순고인돌전통시장 공연장, 5일 오전 청풍면행정복지센터, 오후 춘양면행정복지센터, 6일 오전 동면행정복지센터, 오후 동복면행정복지센터에서 진행되며, 7일은 추가 검사필요 지역에서 진행될 예정이다.

출장 검사를 받고자 하는 대상자는 이륜자동차 사용신고필증과 보험가입증명서, 검사수수료 3만원을 지참해야 한다. 출장검사 관련한 자세한 사항은 군청 차량등록팀으로 문의하면 된다.

김순승 행복민원과장은 "이번 출장검사는 검사기관이 없는 읍·면의 중소형 이륜자동차 소유자가 원거리 이동 없이 편리하게 검사를 받을 수 있도록 마련됐다"며 "군민들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



