본문 바로가기
Dim영역
증권
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

유안타증권, '유안타 체크카드 블랙 & 핑크' 출시

김진영기자

입력2025.10.28 11:08

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전월 실적·주식 매매금액 따라
최대 0.5% 캐시백

유안타증권이 28일 고객의 소비생활과 투자활동을 결합해 캐시백 혜택을 제공하는 새로운 독자 브랜드 체크카드 '유안타 체크카드 블랙 & 핑크'를 출시했다.


이번에 선보인 '유안타 체크카드 블랙 & 핑크'는 체크카드의 기본적인 결제 기능은 물론 전월 카드 실적 및 주식 매매금액에 따라 한도 제한 없이 당월 카드 이용금액의 최대 0.5% 캐시백을 지급하는 것이 특징이다.

전월 카드 이용금액이 10만원 이상인 경우 당월 카드 사용금액의 0.2%를 기본 캐시백으로 지급하며, 국내와 해외주식을 합산한 전월 주식 매매금액이 100만원 이상~1000만원 미만은 0.1%, 1000만원 이상~1억원 미만은 0.2%, 그리고 1억원 이상인 경우 0.3%의 추가 혜택도 제공해 최대 0.5%의 캐시백을 받을 수 있다. 단, 카드 실적 충족 없이 주식 매매금액만 충족한 경우 캐시백이 제공되지 않는다.


카드 디자인도 단일 디자인이 아닌 세대별 감성과 라이프스타일을 반영, 차분하고 전문적 이미지의 블랙과 밝고 트렌디한 감각의 핑크, 두 가지를 적용해 연령대 및 고객의 취향에 따라 원하는 컬러 디자인을 선택할 수 있도록 했다.


신남석 리테일사업부문 대표는 "고객의 투자활동과 소비 패턴을 고려한 실생활 맞춤 혜택을 제공하기 위해 새로운 체크카드 서비스를 출시했다"며 "앞으로도 다양하고 특화된 서비스 개발을 통해 고객의 금융 생활에 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

'유안타 체크카드 블랙 & 핑크'는 유안타증권 CMA, 위탁 계좌를 보유한 고객이라면 티레이더M(MTS) 및 지점 방문을 통해 발급 가능하며, 신규 발급 고객은 전월 카드 실적에 상관없이 발급월 포함 2개월간 기본 0.2% 캐시백 혜택도 받을 수 있다.


자세한 사항은 유안타증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 확인할 수 있으며, 유안타증권 계좌가 없는 경우 티레이더M을 통해 지점 방문 없이 개설할 수 있다.

유안타증권, '유안타 체크카드 블랙 & 핑크' 출시
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기