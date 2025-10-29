반도체·조선·2차전지 중심 강세장…기술·제조업 주도주 랠리 지속

국내 증시가 사상 유례없는 강세장을 이어가는 가운데, 전문가들은 이번 랠리의 주도 업종이 뚜렷하게 유지되고 있다고 분석한다. 반도체를 중심으로 조선, 기계, 2차전지, 에너지, 방산, IT 하드웨어 등 주요 산업군이 차세대 성장 사이클을 주도하며 시장 상승을 견인하고 있다.

특히 글로벌 증시에서도 반도체와 첨단 기술 산업의 비중이 확대되고 있어, 국내 산업 구조와 실적 흐름 역시 긍정적으로 이어질 전망이다. 시장에서는 "이익 성장세를 선도하는 업종이 당분간 코스피 상승의 핵심 축이 될 것"이라며, 기술·제조 중심의 주도 산업군에 대한 중장기 투자 매력도가 높아지고 있다고 평가하고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 93,050 전일대비 6,650 등락률 +7.70% 거래량 8,897,848 전일가 86,400 2025.10.29 11:16 기준 관련기사 [특징주]두산에너빌리티, 원전·가스터빈 수주 모멘텀 기대감에 신고가숨 고른 韓증시…코스피 4000·코스닥 900은 지켜코스피 장중 1.7% 하락…3970대로 전 종목 시세 보기 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 330,500 전일대비 18,500 등락률 +5.93% 거래량 1,544,347 전일가 312,000 2025.10.29 11:16 기준 관련기사 [특징주]"이제 ESS 기업" 삼성SDI, 증권가 목표가 상향에 5%대 랠리[클릭 e종목]"삼성SDI, ESS로 실적 반등 기대…목표가↑"삼성SDI, 3분기 영업손실 5913억… 전년비 '적자전환' 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 177,500 전일대비 1,800 등락률 -1.00% 거래량 255,874 전일가 179,300 2025.10.29 11:16 기준 관련기사 '코스피 4000 시대' 외면받는 제약·바이오, 왜?셀트리온홀딩스, 셀트리온 주식 매입 '7000억' 규모 확대 추진'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 69,300 전일대비 5,600 등락률 +8.79% 거래량 7,785,780 전일가 63,700 2025.10.29 11:16 기준 관련기사 [특징주]카카오, 챗GPT 탑재에 6%대 강세네이버·카카오, 행안부와 손잡고 'AI 국민비서' 만든다(종합)카톡에 'AI 국민비서' 생긴다…행안부와 공공서비스 혁신 업무협약 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 14,000 등락률 +5.53% 거래량 1,477,239 전일가 253,000 2025.10.29 11:16 기준 관련기사 네이버·카카오, 행안부와 손잡고 'AI 국민비서' 만든다(종합)'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이반도체 ‘빅 사이클’에 올라타 볼까? 투자자들 스탁론 카드 ‘만지작’ 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>