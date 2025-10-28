"정품 구매 보증"…네이버, 명품 서비스 '하이엔드' 론칭

패션·뷰티에서 리빙·가전까지 브랜드 확대

명품 브랜드 인증 공식 스토어만 입점

네이버가 명품 브랜드 중심 럭셔리 서비스를 '하이엔드(HIGHEND)' 서비스로 새롭게 개편한다고 28일 밝혔다. 브랜드 포트폴리오도 기존 패션, 뷰티 중심에서 리빙과 가전까지 확장한다.

하이엔드 서비스에 입점한 스토어들은 명품 브랜드에서 직접 운영한다. 모든 상품은 직매입이나 병행수입이 아닌 명품 브랜드가 직접 운영하는 공식몰 또는 브랜드가 지정한 공식 인증사를 통해서만 제공된다. 이에 따라 하이엔드 사용자들은 정품 및 A/S 보증을 받을 수 있고, 명품 브랜드의 시그니처 패키징 서비스와 '네이버컬렉션'의 디지털 정품 구매 보증서가 함께 제공된다.

네이버가 새롭게 선보이는 명품 브랜드 중심 ‘하이엔드’ 서비스. 네이버 제공 AD 원본보기 아이콘

새롭게 문을 연 하이엔드 서비스에는 기존 럭셔리 패션, 뷰티 브랜드 외에도 북유럽 프리미엄 가구 브랜드 '프리츠한센(FRITZ HANSEN)', 프랑스 하이테크 오디오 브랜드 '드비알레(Devialet)', 프랑스 명품 도자기 브랜드 '베르나르도(BERNARDAUD)', 프랑스 크리스탈 브랜드 '바카라(Baccarat)' 등 20여 개 리빙 및 가전 명품 브랜드들이 입점했다.

이탈리아 다이닝웨어 브랜드 '코지타벨리니(Cosi Tabellini)'와 프랑스 패션 하우스 '메종 마르지엘라(Maison Margiela)' 등은 하이엔드를 국내 공식몰로 활용하고 있다. 특히 프랑스 가구 브랜드 '드비저리(DE BEJARRY)'는 하이엔드를 통해 처음으로 네이버 브랜드스토어를 선보인다.

사용자 구매 혜택도 기존보다 강화됐다. 네이버플러스 멤버십 사용자가 하이엔드에서 상품 구매 시 한도 제한 없이 결제 금액의 2%를 네이버페이 포인트로 추가 적립 받을 수 있다. 기본 적립률 5%와 함께 최대 7% 적립이 가능하다.

한편, 네이버는 2020년부터 명품 브랜드 중심의 럭셔리 서비스를 시작했다. 럭셔리 서비스 거래액은 4년 만에 10배 이상 증가했으며 입점 브랜드 수도 2.5배 증가하며 가파른 성장세를 보였다.

네이버는 하이엔드에 입점한 브랜드들이 자사 VIP 단골에게 브랜드를 더 잘 소개할 수 있도록 비주얼 중심의 전시 공간을 확대했다. 브랜드 철학과 감성을 꾸준히 아카이빙할 수 있는 카테고리도 추가했다.

하이엔드 론칭을 기념해 네이버는 다음 달 11일까지 온라인 VIP 단골들에게 높은 관심을 받은 베스트 상품들을 엄선한 특별 기획전을 연다. 명품 브랜드와 함께 단독 특가 및 단독 기획 등 다양한 혜택을 선보인다.

이윤숙 네이버 쇼핑사업 리더는 "이번에 새롭게 선보이는 하이엔드는 강화된 명품 브랜드와의 파트너십을 기반으로 사용자들이 한층 더 편리하고 신뢰할 수 있는 쇼핑을 경험할 수 있도록 고도화한 명품 버티컬 서비스"라며 "앞으로도 네이버의 기술 기반 검색 환경과 단골 관리 솔루션을 지속적으로 발전시켜 명품 브랜드와 온라인 VIP 사용자들을 더욱 긴밀하게 연결해 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>