3040세대 주목하는 초품아 ‘의왕시청역 SK뷰 아이파크’ 11월 분양

최근 수도권 부동산 시장에서 초등학교를 품은 아파트를 일컫는 이른바 '초품아'의 가치가 높아지고 있다. 학부모 수요층인 3040세대가 부동산 '큰 손'으로 떠오르고 있기 때문이다.

한국부동산원에 따르면, 올해 1~7월 수도권에서 매매된 아파트는 총 16만7,265건으로 집계됐다. 이 중 3040세대의 매매거래량은 9만6,545건으로 전체의 57.7%를 기록했다. 이는 관련 통계를 조사하기 시작한 지난 2019년 이후 가장 높은 수치다. 특히 3040세대의 수도권 아파트 매매거래 비중은 지난 2019년부터 올해까지 7년 연속 50% 이상을 기록 중이다.

이러한 흐름은 '초품아'의 가치 상승의 주요 원인이 되고 있다. 3040세대 자녀 대부분이 초등학교에 다닌다는 점에서 '초품아'를 선호하는 주택 수요자가 늘어나고 있기 때문이다. 이러한 '초품아' 선호현상은 집값에도 영향을 미치고 있다.

국토교통부 실거래가에 따르면, 송담초등학교가 바로 앞에 자리한 인천 연수구 송도동 소재 'e편한세상 송도' 전용 70㎡는 올해 8월 5억6,500만원(39층)에 매매됐다. 지난해 8월 실거래가 4억5,000만원(30층)보다 1억1,500만원(25.5%) 오른 것이다. 같은 기간 인천 연수구의 전체 아파트 평균 매매가격이 약 1% 상승에 그친 점을 고려하면 이례적인 집값 상승세다.

이어 신풍초등학교가 바로 옆에 붙어있는 경기 수원시 영통구 이의동 소재 '자연앤힐스테이트' 전용 84㎡의 올해 7월 실거래가는 17억원(12층)으로 1년 전 실거래가 14억8,000만원(9층)보다 2억2,000만원(14.8%) 오른 것으로 조사됐다. 같은 기간 수원시 영통구 전체 아파트 평균 매매가격은 약 4% 상승에 불과했다.

- 단지 옆 고천초등학교(예정), 평촌 학원가 인접… 고천동 일대 2만 세대 신흥주거지 '기대'

이런 가운데 의왕시 고천동에서 초품아 입지를 누리는 새 아파트가 분양에 나서 눈길을 끌고 있다. '의왕시청역 SK뷰 아이파크'이 바로 그 주인공으로 11월 분양 예정이다.

'의왕시청역 SK뷰 아이파크'는 어린 자녀를 위한 안심 주거단지로 주목받고 있다. 먼저 단지 바로 옆에는 고천초등학교가 신설 이전될 예정이다. 여기에 의왕중학교, 우성고등학교 등이 도보권에 자리하고 있다는 점도 주목된다. 또 평촌 학원가와의 거리도 인접한 만큼, 학습 분위기 조성에도 안성맞춤이라는 평가를 받고 있다.

'의왕시청역 SK뷰 아이파크'는 경기도 의왕시 고천동 일원(고천나구역 주택재개발 정비사업)에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 40층 11개동 전용 39㎡·46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡·100㎡ 총 1,912세대 규모다. 이 가운데, 전용 46㎡·51㎡·59㎡·74㎡·84㎡ 958세대가 일반에 분양된다.

'의왕시청역 SK뷰 아이파크'가 들어서는 의왕시 고천동 일대는 다수의 주택재개발 정비사업과 의왕고천 공공주택지구 등을 통해 대단지 아파트들이 줄줄이 조성되고 있다. 이와 함께 바로 인근 오전동과 왕곡지구에서도 대규모 주거단지 개발이 진행 중이다. 이에 따라 향후 이 일대는 약 2만 세대를 수용하는 수도권의 신흥주거지로 거듭나며 높은 주거 가치를 평가받을 것으로 기대된다.

- 초역세권, GTX-C 노선(예정) … 행정타운 등 풍부한 생활 인프라에 다양한 커뮤니티도 '눈길'

우수한 교통 환경도 주목된다. '의왕시청역 SK뷰 아이파크'는 '인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(예정)'이 바로 앞에 자리한 초역세권 아파트다. '인덕원~동탄 복선전철'은 안양 인덕원에서 수원과 용인, 동탄을 지나는 노선으로 오는 2029년 개통 예정이다. 또 인덕원역은 2029년 개통을 목표로 GTX-C 노선 개발이 추진 중이다. 이 모든 교통개발이 완료되면 의왕시청역(예정)에서 환승을 통해 서울 삼성역까지 20분대에 이동이 가능해질 전망이다.

차량을 통한 교통망도 편리하다. 이 단지는 바로 인근에 의왕IC가 자리하고 있다. 이에 따라 과천봉담도시고속화도로, 영동고속도로, 수도권제1순환고속도로 등을 통해 수도권 주요 도심으로 빠르게 이동할 수 있는 환경이 마련됐다.

풍부한 생활 인프라도 기대된다. 단지 인근에는 의왕시청을 비롯해 소방서, 경찰서, 보건소 등 다양한 행정기관들이 자리하고 있다. 또 대형병원 수준의 규모를 갖춘 의왕시티병원과 함께 이마트, 주민센터 등이 가까운 만큼 다양한 분야의 생활편의시설을 편리하게 이용할 수 있다. 여기에 단지 앞 역사공원이 조성될 예정이며, 현충탑공원 고천체육공원 등도 인근에 자리하고 있다.

다양한 커뮤니티 시설도 눈에 띈다. 입주민과 방문객에게 편안함과 품격을 더하는 '웰컴 로비'가 조성되며, 피트니스센터를 비롯해 실내 골프연습장, 스크린 골프, 냉·온탕, 샤워실 등 다양한 레저활동을 할 수 있는 공간이 마련된다. 또 맘스테이션, 주민카페, 게스트하우스, 작은도서관 등 입주민들의 이용도가 높은 시설도 주목된다. 이밖에 주차공간도 세대당 1.54대 1로 넉넉하게 여유롭게 조성되며, 세대별 창고를 제공해 효율적인 주거공간 활용이 가능하도록 했다.

